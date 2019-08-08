«Ехали с моря»: три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» (ВИДЕО)

Две иногородние легковушки столкнулись лоб в лоб на автодороге "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован.

По предварительным данным, 36-летний житель Ижевска, управляя "Renault Sandero", двигаясь в сторону Саратова, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Renault LOGAN", под управлением 55-летнего жителя Саратовской области. В результате ДТП водитель автомашины "Renault Sandero" скончался в карете скорой помощи, его 16-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП. Водитель второго автомобиля с множественными травмами госпитализирован, его 25-летний пассажир также был доставлен в больницу, где скончался.





По имеющейся информации, водитель автомашины "Renault Sandero" с семьей возвращался с Черноморского побережья, причиной выезда на полосу встречного движения послужило длительное нахождение за рулем и кратковременный сон.



