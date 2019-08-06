Все больше волгоградцев выбирают электронные квитанции





За два летних месяца количество абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт», которые перешли на электронную квитанцию, увеличилось почти на 4 тысячи человек. Всего уже более 46 тысяч клиентов энергокомпании сделали выбор в пользу получения платежного документа за потребленную электроэнергию по электронной почте, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Именно этот современный способ доставки считается более удобным и оперативным. Электронный платежный документ формируются на основании показаний приборов учета, которые потребители передали в адрес ПАО «Волгоградэнергосбыт», и поступает в Личный кабинет на сайте компании и электронную почту абонента уже в последний день расчетного месяца.

Электронные квитанции имеют ряд преимуществ, одним из которых является конфиденциальность. Неправомерное использование персональных данных абонента, указанных в платежном документе, сводится к минимуму. Подписавшись на эту услугу, клиенты компании всегда будут иметь доступ к квитанции, даже находясь за пределами региона. Ведь электронный счет всегда под рукой в компьютере или мобильном приложении в смартфоне, не теряется, не занимает места, в отличие от бумажного, и его всегда можно распечатать из электронной почты или Личного кабинета на сайте компании. Пользуясь данной услугой, можно получать и оплачивать свои и счета близких людей, банковской картой, не выходя из дома.

https://energosale34.ru выбрать опцию «Подписаться на электронную квитанцию» и следовать дальнейшим инструкциям по подключению электронного платежного документа. Теперь подписаться на бесплатную услугу по доставке электронной квитанции стало еще проще. Это можно сделать даже без регистрации в Личном кабинете. Гарантирующий поставщик электроэнергии делает все возможное, чтобы упростить взаимодействие потребителей со сбытовой компанией и предоставить весь спектр услуг посредством удаленных сервисов. Для этого необходимо на главной странице сайтавыбрать опцию «Подписаться на электронную квитанцию» и следовать дальнейшим инструкциям по подключению электронного платежного документа.

По всем возникающим вопросам в процессе оформления подписки на электронную квитанцию волгоградцы могут обращаться в чат Контакт-центра на сайте компании, задать вопрос по форме обратной связи в Личном кабинете, а также по телефону «Горячей линии»: 13-99. Абоненты Волгоградской области (стационарные телефоны) могут обратиться по номеру 8-844–13-99, а мобильные абоненты Волгограда и региона — по номеру 96-07-03.



