ГК «Волгострой»: не выбирайте как жить, выбирайте – где

Экономика 06.08.2019 14:46 Реклама
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06.08.2019 14:46
ГК «Волгострой» www.gklgstroy.ru.
ЖК «Бейкер стрит»: застройщики ООО «Ск Волгострой», ООО «ИСК Волгострой», проектная декларация на сайте bs34.ru.
ЖК «Арбат»: застройщик ООО «Центрстрой», проектная декларация на сайте арбат34.рф.
ЖК «Grand Avenue»: застройщик ООО «Селигер», проектная декларация на сайте 34avenue.ru.
ЖК «Кача»: застройщик ООО «Континенталь», проектная декларация на сайте kacha34.ru.
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