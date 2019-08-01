Расследования 01.08.2019 11:43
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01.08.2019 11:43
К длительным срокам заключения приговорены Волгоградским областным судом главарь и члены банды грабителей-"неудачников" за вооруженные нападения на граждан и организации. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, всего перед судом предстали 5 человек. Главарь банды, 30-летний, Георгий Чарквиани приговорен к 15,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Сергей Корякин осужден к 15 годам лишения свободы, Владимир Раклов – к 14 годам лишения свободы. Дмитрий Садыков и Александр Сарайкин приговорены к наказанию в виде лишения свободы на 13 и 12 лет соответственно. Отбывать наказание они также будут в колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы после отбытия основного наказания. Приговор был постановлен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, которым подсудимые в марте текущего года признаны виновными по всем составам вмененных преступлений.
Следствием и судом установлено, что участники банды в 2015-2016 гг совершали на территории Волгограда вооруженные нападения на граждан и сетевые магазины "Магнит", "Радеж", "МАН" и "Покупочка".
Так, 23 февраля 2015 года Чарквиани и Корякин в Кировском районе Волгограда проникли в помещение ломбарда, где попытались взломать сейф с ювелирными украшениями и деньгами. Однако попытка оказалась неудачной – противоправные действия были пресечены охранником, в которого злоумышленники произвели несколько выстрелов из пистолета травматическими патронами. После этого они скрылись с места преступления. Аналогичным образом 3 марта и 30 августа 2015 года не увенчались успехом попытки Чарквиани и Корякина похитить деньги из сейфов двух сетевых магазинов.
В ночь на 25 апреля 2016 года Чарквиани, Корякин, Раклов, Садыков и Сарайкин совершили два разбойных нападения на сетевые супермаркеты, в одном из которых им удалось похитить 89 тысяч рублей. Помимо указанных разбойных нападений, участники банды в зависимости от их роли признаны виновным в совершении краж денег и имущества, а также в угоне грузового автомобиля. Всего в ходе нападений сообщникам удалось похитить денежные средства и имущество общей стоимостью более 650 тысяч рублей.
Особенно дерзким стало покушение на кражу банкомата в Кировском районе 25 июля 2016 года. Тогда Чарквиани, Корякин, Раклов и Сарайкин решили похитить банкомат в котором находилось 500 тысяч рублей. Для этого сообщники с помощью троса, закрепленного на автомобиле "Газель", попытались рывком переместить банкомат на улицу. Однако похитить банкомат не удалось, поскольку трос при его последующей буксировке оборвался. Вину в инкриминируемых деяниях мужчины не признали.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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