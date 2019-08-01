Расследования

В Волгограде банда грабителей-"неудачников" получила длительные сроки

Расследования 01.08.2019 11:43
882 0
01.08.2019 11:43


К длительным срокам заключения приговорены Волгоградским областным судом главарь и члены банды грабителей-"неудачников" за вооруженные нападения на граждан и организации. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, всего перед судом предстали 5 человек. Главарь банды, 30-летний, Георгий Чарквиани приговорен к 15,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 
Сергей Корякин осужден к 15 годам лишения свободы, Владимир Раклов – к 14 годам лишения свободы. Дмитрий Садыков и Александр Сарайкин приговорены к наказанию в виде лишения свободы на 13 и 12 лет соответственно. Отбывать наказание они также будут в колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы после отбытия основного наказания. Приговор был постановлен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, которым подсудимые в марте текущего года признаны виновными по всем составам вмененных преступлений.
Следствием и судом установлено, что участники банды в 2015-2016 гг совершали на территории Волгограда вооруженные нападения на граждан и сетевые магазины "Магнит", "Радеж", "МАН" и "Покупочка". 
Так, 23 февраля 2015 года Чарквиани и Корякин в Кировском районе Волгограда проникли в помещение ломбарда, где попытались взломать сейф с ювелирными украшениями и деньгами. Однако попытка оказалась неудачной – противоправные действия были пресечены охранником, в которого злоумышленники произвели несколько выстрелов из пистолета травматическими патронами. После этого они скрылись с места преступления. Аналогичным образом 3 марта и 30 августа 2015 года не увенчались успехом попытки Чарквиани и Корякина похитить деньги из сейфов двух сетевых магазинов. 
В ночь на 25 апреля 2016 года Чарквиани, Корякин, Раклов, Садыков и Сарайкин совершили два разбойных нападения на сетевые супермаркеты, в одном из которых им удалось похитить 89 тысяч рублей. Помимо указанных разбойных нападений, участники банды в зависимости от их роли признаны виновным в совершении краж денег и имущества, а также в  угоне грузового автомобиля. Всего в ходе нападений сообщникам удалось похитить денежные средства и имущество общей стоимостью более 650 тысяч рублей. 
Особенно дерзким стало покушение на кражу банкомата в Кировском районе 25 июля 2016 года. Тогда Чарквиани, Корякин, Раклов и Сарайкин решили похитить банкомат в котором находилось 500 тысяч рублей. Для этого сообщники с помощью троса, закрепленного на автомобиле "Газель", попытались рывком переместить банкомат на улицу. Однако похитить банкомат не удалось, поскольку трос при его последующей буксировке оборвался. Вину в инкриминируемых деяниях мужчины не признали.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»
03.07.2019 13:28
24410 47
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда
25.07.2019 11:46
21376 43
«Из санатория в зал заседаний»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана пришла в суд
16.07.2019 10:20
18415 19
Расследования
01.08.2019 13:11
Расследования 01.08.2019 13:11
3952 Обсудить

0
Далее
Расследования
31.07.2019 16:53
Расследования 31.07.2019 16:53
2978 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
31.07.2019 10:27
Расследования 31.07.2019 10:27
4929 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.07.2019 17:12
Расследования 30.07.2019 17:12
4776 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.07.2019 12:11
Расследования 30.07.2019 12:11
19946 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.07.2019 09:31
Расследования 30.07.2019 09:31
1993 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.07.2019 13:05
Расследования 29.07.2019 13:05
11542 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.07.2019 12:17
Расследования 29.07.2019 12:17
2544 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.07.2019 09:54
Расследования 29.07.2019 09:54
4210 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.07.2019 16:00
Расследования 28.07.2019 16:00
3587 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.07.2019 11:48
Расследования 28.07.2019 11:48
4361 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.07.2019 06:14
Расследования 28.07.2019 06:14
5267 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.07.2019 11:25
Расследования 27.07.2019 11:25
11256 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.07.2019 15:56
Расследования 26.07.2019 15:56
8781 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.07.2019 13:15
Расследования 26.07.2019 13:15
1252 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:36
В Волгоградской области создадут физкультурные «островки» за 377 млн рублейСмотреть фотографии
14:11
На «КАУСТИКе» открылся «Зал трудовой славы»Смотреть фотографии
14:11
Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от кондитерской фабрикиСмотреть фотографии
13:11
Волжанин за угрозы полицейским отправится в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
12:33
На Гремячинском ГОКе прошли "жаркие" тренировочные дебатыСмотреть фотографии
12:27
Под Волгоградом остановили набитый нелегалами автобус из АдыгеиСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде банда грабителей-"неудачников" получила длительные срокиСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде инспектор ГАИ задержал похитителя золотой цепочкиСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области ищут пропавшую девочкуСмотреть фотографии
09:36
УФАС возбудило дело в отношении «Управление отходами - Волгоград» Смотреть фотографии
09:20
Бывший вице-мэр Волгограда покинул дом престарелыхСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: В громком деле о крушении катамарана в Волгограде появились новые обвиняемые Смотреть фотографииCмотреть видео
18:21
Волгоградские власти убрали с дороги две компанииСмотреть фотографии
17:08
Волгоградское общество охотников и рыболовов уличили в нарушенияхСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде глава фирмы по грузовым перевозкам "утаила" 12,5 млн рублей налоговСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде на «Красном Октябре» мужчин ЭСПЦ-2 порадовали обновленными бытовкамиСмотреть фотографии
15:50
В предвыборный скандал в Волгограде «впутали» полициюСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде ветерану войны аннулировали мифический долг за электричество после вмешательства прокуратуры Смотреть фотографииCмотреть видео
14:47
В Волгограде в микрорайоне Тулака на час пропал светСмотреть фотографии
14:13
В Волгоград эвакуировали отравившегося уксусом ребенкаСмотреть фотографии
13:19
Работа речных портов в Волгоградской области не устроила прокуратуруСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде двое сожителей «заминировали» лесополосу наркотикамиСмотреть фотографии
11:28
Генпрокуратура приступает к массовым проверкам пенсионных фондов Смотреть фотографии
10:27
Под Волгоградом главу дачного общества жадность довела до судаСмотреть фотографии
09:55
Грибник и дачник нашли в Волгограде ржавое «эхо войны»Смотреть фотографии
09:11
В Волгограде молния повредила световую опоруСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
В Волгограде «Газель» с дынями протаранила трамвайСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Проектировщики начинают мозговой штурм за спасение Волго-Ахтубинской поймы с помощью ГТС Смотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волгограде ликвидируют места частых ДТПСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде представители похоронной компании заявили о попытке поджога офиса Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 