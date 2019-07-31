В Волгоград эвакуировали отравившегося уксусом ребенка

Происшествия 31.07.2019 14:13
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31.07.2019 14:13
Сегодня в тяжелом состоянии из Котовского района в Волгоград доставили полуторагодовалую девочку, которая отравилась уксусной эссенцией. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, реанимационная бригада эвакуировала малышку из Котовской ЦРБ на вертолете "Ансат". Ребенку оказывают помощь врачи 25-й больницы скорой медицинской помощи.
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