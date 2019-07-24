МегаФон добавил новое решение в защите от киберугроз

Телеком 24.07.2019 16:31
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24.07.2019 16:31
В марте этого года эксперты зафиксировали массовую кибератаку на российские предприятия — злоумышленники использовали IoT-устройства для фишинговой рассылки под видом известных брендов. А в начале лета произошла серия атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в России. Кибермошенников интересовал сбор финансовых документов — счетов и контрактов на лечение.
Несмотря на наращивание инвестиций в кибербезопасность, 70% компаний-респондентов в России считают, что решения, которые они применяют, уже устарели, говорится в исследовании VMware и Forbes Insights, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «МегаФона».
«МегаФон» обеспечивает комплексный подход в сфере кибербезопасности для самой широкой аудитории пользователей — от владельцев смартфонов до крупных корпоративных клиентов с развитыми сетями цифрового взаимодействия.
«Об эффективности применяемых методов говорит значительный рост числа пользователей наших сервисов. Так, например, количество клиентов услуги «Защита от DDoS-атак» за 2018 год выросло на 65%», ─ отметил Артём Лосев, руководитель по услугам кибербезопасности МегаФона.
В экосистему решений киберзащиты, входит новый сервис «Защита баз данных», а также «МегаФон Антивзлом» и «Защита от DDoS-атак». Вместе они обеспечивают защиту данных и могут использоваться как по отдельности, так и в любом удобном пользователю сочетании.
Производительность комплекса нового сервиса «Защита баз данных» составляет более 10 ГБ/сек обрабатываемого трафика, свыше 40 ТБ хранимой информации. Решение осуществляет быстрый полнотекстовый поиск без дополнительной нагрузки на системы управления базами данных и бизнес-приложениями.
«Защита баз данных»:
• предотвращает утечку конфиденциальной информации и обеспечивает защиту данных;
• предотвратит действия пользователей, нарушающие заданные условия политики безопасности;
• позволяет проводить аудит всех операций с защищаемыми базами данных в режиме реального времени;
• позволяет выполнять требования действующего законодательства в сфере персональных данных, а также требования стандарта PCIDSS версии 3.2.1 и положения Банка России о требованиях к обеспечению защиты информации 382-П.
Приложение «МегаФон Антивзлом» предназначено для охраны от всех основных типов мобильного мошенничества. вредоносных сообщений, вирусов и сетевых атак.
Услуга «Защита от DDoS-атак» адресована владельцам сетевых ресурсов — обеспечивает стабильную и бесперебойную работу сайта при минимальных затратах, защищая его от перегрузок и DDoS-атак мощностью до 300 Гбит/с.
С продуктами МегаФона в сфере кибербезопасности можно ознакомиться на сайте компании.
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