Экономика

На Волжском трубном заводе чествовали лучших металлургов

Экономика 22.07.2019 17:12
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22.07.2019 17:12


Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), встретил профессиональный праздник  хорошими производственными результатами и праздничными мероприятиями.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, около тысячи волжских трубников в эти дни были отмечены различными наградами за многолетний добросовестный труд и высокие производственные результаты.
Металлурги принимали поздравления от руководства ТМК, завода, региональной и муниципальной власти.
Праздничные собрания прошли в каждом подразделении завода. Чествование лучших металлургов состоялось во Дворце культуры «Волгоградгидрострой».

Коллектив поздравили управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, первый заместитель генерального директора - главный инженер ТМК Вячеслав Попков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители городской и областной власти.
Звание «Почетный металлург» получили в этом году семь работников ВТЗ. Такой статус присваивают только один раз и только за образцовую работу, производственные рекорды и инновационные разработки в области металлургии.
Это электросварщик трубоэлектросварочного цеха Донченко Сергей  Иванович, прессовщик горячих труб трубопрокатного цеха №2 Карпов Михаил Петрович, мастер трубопрокатного цеха №3 Ковалев Анатолий Григорьевич, разливщик стали (звеньевой) электросталеплавильного цеха Константинов Евгений Борисович, мастер по ремонту оборудования энергетического цеха №1 Корнилова Ольга Сергеевна, оператор машины непрерывного литья заготовки (звеньевой) электросталеплавильного цеха Никешин Михаил Николаевич,  заместитель начальника трубопрокатного цеха №1 по технологии Тыщук Игорь Николаевич.
Управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков тепло поблагодарил трубников за мастерство, ответственность, преданность любимому делу, умение работать как единая команда.

Так, волжские металлурги отлично справились с выполнением производственных задач в I полугодии 2019 года. По общему объему отгруженной продукции предприятие сохраняет положительную динамику: потребителям отгружено труб на 9,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.
«Волжский трубный завод является передовым в своей отрасли: выпускаемая продукция нужна и востребована во всей стране. Мы находимся в тесном взаимодействии с акционерами и руководством компании, с уважением относимся к деятельности профсоюзной организации. Впереди большие планы и я ни сколько не сомневаюсь, что они будут реализованы в полной мере, — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Спасибо за ваш благородный труд, позволяющий нашей Волгоградской области развиваться».
«Профессиональный праздник особенно накануне 50-летнего юбилея ВТЗ - отличная возможность придать новый импульс развитию предприятия. Сегодня на заводе идет масштабный переход на цифровые технологии, реализуются десятки проектов на основе IT-решений. А это выход на новые рубежи управления производством, выпуска продукции, отношений с клиентом, которые позволят предприятию уверенно занимать ведущие позиции и в будущем», - подчеркнул управляющий директор Сергей Четвериков.
Подарком трубникам стали открывшаяся на ВТЗ просветительская выставка графических работ волжских художников «Оттиск», разнообразные спортивные мероприятия,  праздничный концерт с участием творческих коллективов Волгограда.

А также поздравления детей и внуков работников ВТЗ, которые подготовили удивительные в своей непосредственности видеооткрытки, где рассуждали о профессии своих родных. Так восьмилетний Миша Белоусов  рассказал, что через несколько лет на ВТЗ будет самое современное оборудование, «и трубы вы будете выпускать, наверное, из золота, и зарплату получать — по миллиону в день».
«Насчёт труб не уверен, а вот руки у сотрудников предприятия — из чистого золота, как и сердца», - сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
 


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