На Волжском трубном заводе чествовали лучших металлургов





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), встретил профессиональный праздник хорошими производственными результатами и праздничными мероприятиями.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, около тысячи волжских трубников в эти дни были отмечены различными наградами за многолетний добросовестный труд и высокие производственные результаты.

Металлурги принимали поздравления от руководства ТМК, завода, региональной и муниципальной власти.

Праздничные собрания прошли в каждом подразделении завода. Чествование лучших металлургов состоялось во Дворце культуры «Волгоградгидрострой».





Коллектив поздравили управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, первый заместитель генерального директора - главный инженер ТМК Вячеслав Попков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители городской и областной власти.

Звание «Почетный металлург» получили в этом году семь работников ВТЗ. Такой статус присваивают только один раз и только за образцовую работу, производственные рекорды и инновационные разработки в области металлургии.

Это электросварщик трубоэлектросварочного цеха Донченко Сергей Иванович, прессовщик горячих труб трубопрокатного цеха №2 Карпов Михаил Петрович, мастер трубопрокатного цеха №3 Ковалев Анатолий Григорьевич, разливщик стали (звеньевой) электросталеплавильного цеха Константинов Евгений Борисович, мастер по ремонту оборудования энергетического цеха №1 Корнилова Ольга Сергеевна, оператор машины непрерывного литья заготовки (звеньевой) электросталеплавильного цеха Никешин Михаил Николаевич, заместитель начальника трубопрокатного цеха №1 по технологии Тыщук Игорь Николаевич.

Управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков тепло поблагодарил трубников за мастерство, ответственность, преданность любимому делу, умение работать как единая команда.





Так, волжские металлурги отлично справились с выполнением производственных задач в I полугодии 2019 года. По общему объему отгруженной продукции предприятие сохраняет положительную динамику: потребителям отгружено труб на 9,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

«Волжский трубный завод является передовым в своей отрасли: выпускаемая продукция нужна и востребована во всей стране. Мы находимся в тесном взаимодействии с акционерами и руководством компании, с уважением относимся к деятельности профсоюзной организации. Впереди большие планы и я ни сколько не сомневаюсь, что они будут реализованы в полной мере, — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Спасибо за ваш благородный труд, позволяющий нашей Волгоградской области развиваться».

«Профессиональный праздник особенно накануне 50-летнего юбилея ВТЗ - отличная возможность придать новый импульс развитию предприятия. Сегодня на заводе идет масштабный переход на цифровые технологии, реализуются десятки проектов на основе IT-решений. А это выход на новые рубежи управления производством, выпуска продукции, отношений с клиентом, которые позволят предприятию уверенно занимать ведущие позиции и в будущем», - подчеркнул управляющий директор Сергей Четвериков.

Подарком трубникам стали открывшаяся на ВТЗ просветительская выставка графических работ волжских художников «Оттиск», разнообразные спортивные мероприятия, праздничный концерт с участием творческих коллективов Волгограда.





А также поздравления детей и внуков работников ВТЗ, которые подготовили удивительные в своей непосредственности видеооткрытки, где рассуждали о профессии своих родных. Так восьмилетний Миша Белоусов рассказал, что через несколько лет на ВТЗ будет самое современное оборудование, «и трубы вы будете выпускать, наверное, из золота, и зарплату получать — по миллиону в день».

«Насчёт труб не уверен, а вот руки у сотрудников предприятия — из чистого золота, как и сердца», - сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.







