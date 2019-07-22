Управляющая компания в Волгоградской области заплатит за упавшую с крыши глыбу льда





Свалившая несколько месяцев назад с крыши многоквартирного дома глыба льда в Камышине обойдется управляющей компании ООО «Лучший город» в кругленькую сумму. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Камышинского городского суда, УК придется выплатить жильцу дома около 80 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. Глыба льда, как указано в материалах дела, рухнула на припаркованный возле подъезда автомобиль марки "Nissan Qashqai 2.0" 2008 года выпуска.

Представитель управляющей компании исковые требования не признавала, ссылаясь на то, что автомобиль был припаркован в неположенном месте, что является нарушением СанПиНа. Однако в суде УК напомнили, что согласно Жилищному кодексу РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества дома, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

В результате падения льда на автомобиле образовались вмятины на левом крыле, произошла деформация капота, разбились ветровое стекло и фонарь левого переднего поворотника. Каких-либо запретов на парковку автомобиля возле подъезда суд не нашел. Кроме того, на стенах многоквартирного дома не было никаких информационных табличек, предупреждающих о возможном сходе снега либо льда с крыши.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



