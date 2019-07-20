Происшествия

Скучающий на каникулах школьник из Петербурга «заминировал» фирму в Волгограде

Происшествия 20.07.2019 16:02
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20.07.2019 16:02


Полицейские задержали в Санкт-Петербурге 12-летного школьника по подозрению в заведомо ложных сообщениях об актах терроризма, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные СМИ. Известно, что мальчик, который заскучал на каникулах, позвонил сначала на телефон службы безопасности ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, сообщив о бомбе. Затем звонок с того же номера раздался в колл-центре IT-компании в Волгограде. Неизвестный рассказал, что взрыв на втором этаже произойдет через четыре минуты. Звонившего быстро вычислили. Им оказался ученик одной из школ Приморского района. Мальчик пояснил, что хотел просто «пошутить». Теперь за звонки школьника придется по закону ответить его родителям, которым грозит крупный штраф.

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