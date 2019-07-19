Крепче стали: в честь Дня металлурга на «Красном Октябре» отметили лучших сотрудников

Экономика 19.07.2019 15:28
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19.07.2019 15:28
Практически именинниками чувствовали себя сегодня сотрудники предприятия «Красный Октябрь» на торжественной церемонии награждения по случаю Дня металлурга. Были отмечены заводчане самых разных специальностей - слесари, газорезчики, сталевары, машинисты, которых объединяет любовь к профессии металлурга и верность родному предприятию. Как сообщает ИА «Высота 102», ценные подарки, различные грамоты и благодарственные письма для металлургов «Красного Октября» подготовили в Государственной думе, региональном парламенте, комитете промышленности и торговли Волгоградской области, администрациях Волгограда и Краснооктябрьского района города. От Государственной думы металлургов поздравила депутат Анна Кувычко, а спикер Волгоградской областной думы Николай Семисотов прислал приветственный адрес из Санкт-Петербурга, где принимает участие в VI Форуме регионов России и Беларуси. Все гости мероприятия, знакомые с тем, через что пришлось пройти в последнее время «Красному Октябрю», отметили изменения в настроении волгоградских металлургов.
Металлургический комплекс Волгоградской области объединяет более 40 предприятий. Сегодня глава региона Андрей Бочаров, как ранее сообщало ИА «Высота 102», начал рабочий день с посещения будущего сквера у заводоуправления «Красного Октября» и поздравил заводчан с профессиональным праздником. Также глава региона сегодня поздравил и поблагодарил за труд металлургов Волгоградского алюминиевого завода и Волжского трубного завода.
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