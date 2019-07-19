Крепче стали: в честь Дня металлурга на «Красном Октябре» отметили лучших сотрудников

Практически именинниками чувствовали себя сегодня сотрудники предприятия «Красный Октябрь» на торжественной церемонии награждения по случаю Дня металлурга. Были отмечены заводчане самых разных специальностей - слесари, газорезчики, сталевары, машинисты, которых объединяет любовь к профессии металлурга и верность родному предприятию. Как сообщает ИА «Высота 102», ценные подарки, различные грамоты и благодарственные письма для металлургов «Красного Октября» подготовили в Государственной думе, региональном парламенте, комитете промышленности и торговли Волгоградской области, администрациях Волгограда и Краснооктябрьского района города. От Государственной думы металлургов поздравила депутат Анна Кувычко, а спикер Волгоградской областной думы Николай Семисотов прислал приветственный адрес из Санкт-Петербурга, где принимает участие в VI Форуме регионов России и Беларуси. Все гости мероприятия, знакомые с тем, через что пришлось пройти в последнее время «Красному Октябрю», отметили изменения в настроении волгоградских металлургов.







Металлургический комплекс Волгоградской области объединяет более 40 предприятий. Сегодня глава региона Андрей Бочаров, как ранее сообщало ИА «Высота 102», начал рабочий день с посещения будущего сквера у заводоуправления «Красного Октября» и поздравил заводчан с профессиональным праздником. Также глава региона сегодня поздравил и поблагодарил за труд металлургов Волгоградского алюминиевого завода и Волжского трубного завода.