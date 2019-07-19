Названы причины пожара в ТРК "Планета Лето" в Волжском





Стали известны причины возгорания в ТРК “Планета Лето” в Волжском. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сигнал о пожаре в каркасном трехэтажном здании на Бульваре Профсоюзов поступил на пульт дежурного накануне в 18:08. Оказалось, что на крыше загорелся кондиционер. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На месте ЧП работали пожарные расчёты пожарно-спасательной части №32. Они потушили огонь в 18:20. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Посетители и персонал были эвакуированы. По мнению специалистов, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы кондиционера.



