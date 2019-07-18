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В Волгограде завкафедрой ВУЗа подозревают в получении взятки

Расследования 18.07.2019 14:39
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18.07.2019 14:39


Уголовное дело возбуждено в отношении заведующей кафедрой одного из волгоградских вузов. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, женщину подозревают в служебном подлоге и получении взятки за заведомо незаконные действия. 
По данным следствия, осенью прошлого года она по просьбе одного из своих знакомых изготовила подложный протокол о рассмотрении на заседании кафедры 30 августа прошлого докторской диссертации. На работу подготовили положительный отзыв. Затем пакет фальсифицированных официальных документов направили в вуз Санкт-Петербурга. Там педагогический совет принял решение присвоить автору работы степень доктора наук.
Также следователи выяснили, что в 2017 году женщина была руководителем дипломной работы одного из студентов, а также заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии. Она предложила выпускнику за 20 тысяч рублей написать за него магистерскую диссертацию и помочь в её защите. Получив деньги, она обещание сдержала и на защите выпускник получил оценку “отлично”.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативников регионального УФСБ России. Свою вину женщина признала.
Как стало известно информагентству из достоверных источников, по предварительной информации, речь идет о преподавательницы физкультурной академии. Информация уточняется.

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