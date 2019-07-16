Происшествия

У хлебозавода в Волжском рабочие нашли "эхо войны"

Происшествия 16.07.2019 14:36
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16.07.2019 14:36


Предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаружили сегодня в Волжском. Как стало известно ИА “Высота 102” из источников в экстренных службах региона, по предварительным данным, на опасную находку наткнулись во время земляных работ у хлебозавода, расположенного по адресу: улица Горького,96. На место выехали полицейские и сотрудники МЧС. Сейчас здесь выставлено оцепление. Решение о дальнейшей судьбе обнаруженного предмета будет принято, когда специалисты определят - опасен ли он. 
Фото: ВК-группа "Жесть Волжский"

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