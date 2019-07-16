У хлебозавода в Волжском рабочие нашли "эхо войны"





Предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаружили сегодня в Волжском. Как стало известно ИА “Высота 102” из источников в экстренных службах региона, по предварительным данным, на опасную находку наткнулись во время земляных работ у хлебозавода, расположенного по адресу: улица Горького,96. На место выехали полицейские и сотрудники МЧС. Сейчас здесь выставлено оцепление. Решение о дальнейшей судьбе обнаруженного предмета будет принято, когда специалисты определят - опасен ли он.

Фото: ВК-группа "Жесть Волжский"