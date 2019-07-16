



Сегодня мама Дмитрия Хахалева - погибшего владельца катамарана "Елань-12", наконец-то явилась в суд. Как передает корреспондент "Высоты 102", женщина появилась в зале заседаний, но от общения с журналистами отказалась. Напомним, заседание дважды переносилось из-за ее неявки на процесс. Судья Ворошиловского районного суда Екатерина Никитина даже вынесла постановление о принудительном приводе женщины на заседание. На предыдущем заседании, 2 июля, адвокат обвиняемой стороны заявил, что женщина не явилась в суд по уважительной причине – она лечится в санатории. Заседание отложили на две недели.

В прошлый раз, напомним, судья отклонила ходатайство защиты гражданского ответчика - матери Дмитрия Хахалева - о своем отводе. Адвокат погибшего владельца катамарана настаивал, что Екатерина Никитина необоснованно вынесла постановление об аресте нескольких автомобилей Дмитрия Хахалева на стадии предварительного расследования. Сегодня защитник снова ходатайствовал об отводе судьи, но ему и на этот раз было отказано. Надежда Хахалева заявила суду, что не понимает, в чем обвиняют ее сына. По ее словам, другие пассажиры, среди которых были сотрудники ГИБДД с семьями, прекрасно знали, что катамаран перегружен, однако это их не смутило.

Катастрофа на Волге произошла вечером 11 июня прошлого года. Плавучая дача-катамаран столкнулась с баржей "Капитан Вечеркин" и перевернулась. Позже выяснилось, что в момент трагедии Хахалев был пьян, а катамаран перегружен - вместо максимально допустимых 12 человек на его борту находилось 15 пассажиров и сам хозяин "Елани". Его обвиняют по статье "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В произошедшей катастрофе следствие усмотрело вину и Леонида Жданова - владельца пристани, где "Елань" швартовалась. Ему предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

Родственники погибших пытаются взыскать с семьи Хахалева компенсацию морального вреда. Официально сумма исков не называется, но, по сведениям информагентства, составляет от 1 до 3 миллионов рублей каждый. В то же время мать погибшего владельца катамарана Надежда Хахалева уверена - в момент катастрофы судном управлял не ее сын. Она намерена добиться реабилитации своего сына, поэтому настояла на судебном процессе.