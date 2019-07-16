Расследования
Мать Дмитрия Хахалева (слева) вернулась из санатория

«Из санатория в зал заседаний»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана пришла в суд

Расследования 16.07.2019 10:20
11170 10
16.07.2019 10:20


Сегодня мама Дмитрия Хахалева - погибшего владельца катамарана "Елань-12", наконец-то явилась в суд. Как передает корреспондент "Высоты 102", женщина появилась в зале заседаний, но от общения с журналистами отказалась. Напомним, заседание дважды переносилось из-за ее неявки на процесс. Судья Ворошиловского районного суда Екатерина Никитина даже вынесла  постановление о принудительном приводе женщины на  заседание. На предыдущем заседании, 2 июля, адвокат обвиняемой стороны заявил, что женщина не явилась в суд по уважительной причине – она лечится в санатории. Заседание отложили на две недели.
В прошлый раз, напомним, судья отклонила ходатайство защиты гражданского ответчика - матери Дмитрия Хахалева - о своем отводе. Адвокат погибшего владельца катамарана настаивал, что Екатерина Никитина необоснованно вынесла постановление об аресте нескольких автомобилей Дмитрия Хахалева на стадии предварительного расследования. Сегодня защитник снова ходатайствовал об отводе судьи, но ему и на этот раз было отказано. Надежда Хахалева заявила суду, что не понимает, в чем обвиняют ее сына. По ее словам, другие пассажиры, среди которых были сотрудники ГИБДД с семьями, прекрасно знали, что катамаран перегружен, однако это их не смутило.
Катастрофа на Волге произошла вечером 11 июня прошлого года. Плавучая дача-катамаран столкнулась с баржей "Капитан Вечеркин" и перевернулась. Позже выяснилось, что в момент трагедии Хахалев был пьян, а катамаран перегружен - вместо максимально допустимых 12 человек на его борту находилось 15 пассажиров и сам хозяин "Елани".  Его обвиняют по статье "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В произошедшей катастрофе следствие усмотрело вину и Леонида Жданова - владельца пристани, где "Елань" швартовалась. Ему предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". 
Родственники погибших пытаются взыскать с семьи Хахалева компенсацию морального вреда. Официально сумма исков не называется, но, по сведениям информагентства, составляет от 1 до 3 миллионов рублей каждый. В то же время мать погибшего владельца катамарана Надежда Хахалева уверена - в момент катастрофы судном управлял не ее сын. Она намерена добиться реабилитации своего сына, поэтому настояла на судебном процессе. 
Отметим, что погибший в 2018 году при крушении катамарана Дмитрий Хахалев ранее был судим. В 2009 году, как сообщали центральные СМИ, суд Калаческого района Волгоградской области приговорил экс-главу районной администрации Дмитрия Хахалева к четырем годам колонии общего режима. По данным следствия, в ночь на 2 мая 2008 года чиновник избил девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем, на турбазе "Усадьба" в том же районе из хулиганских побуждений нанес побои и избил оружием мужчину, произвел не менее трех выстрелов из карабина "Сайга-МК" в находящихся там людей.

 

 

 

 

 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»
03.07.2019 13:28
23122 47
В Волгоградской области задержали межрегиональную банду браконьеров (ВИДЕО)
24.06.2019 13:03
34227 13
"Виновны": в Волгограде суд вынес приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетском и снял подозрения с газовиков
01.07.2019 18:04
13947 16
Расследования
15.07.2019 16:24
Расследования 15.07.2019 16:24
4114 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.07.2019 14:55
Расследования 14.07.2019 14:55
6801 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.07.2019 05:55
Расследования 13.07.2019 05:55
5365 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.07.2019 15:57
Расследования 12.07.2019 15:57
3320 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 14:53
Расследования 11.07.2019 14:53
4196 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 13:51
Расследования 11.07.2019 13:51
3409 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 11:38
Расследования 11.07.2019 11:38
888 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 11:14
Расследования 11.07.2019 11:14
1199 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.07.2019 17:08
Расследования 10.07.2019 17:08
2435 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.07.2019 14:10
Расследования 10.07.2019 14:10
7404 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 15:42
Расследования 09.07.2019 15:42
2421 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 14:20
Расследования 09.07.2019 14:20
21137 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 13:19
Расследования 09.07.2019 13:19
6056 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 12:38
Расследования 09.07.2019 12:38
2250 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 12:18
Расследования 09.07.2019 12:18
4113 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:36
Под Волгоградом ликвидируют вспышку африканской чумы свинейСмотреть фотографии
13:24
Футбольная милота: от жеста полузащитника волгоградского «Ротора» кайфуют всеСмотреть фотографии
13:22
В Волгоградской области вслед за мэром глава администрации Ленинского района ушел в отставку Смотреть фотографии
11:44
Агроном, металлург и спортсмен: губернатор встретился с кандидатами в сенаторы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:39
Волгоградский "Красный Октябрь" приступил к ремонту аварийной пешеходной эстакадыСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде пенсионер отдал мошенникам за бензопилу полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:04
«ЕвроХим-ВолгаКалий» строит собственную железнодорожную станциюСмотреть фотографии
10:49
В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную водуСмотреть фотографии
10:20
«Из санатория в зал заседаний»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана пришла в суд Смотреть фотографии
09:34
Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал в избирком документы на регистрациюСмотреть фотографии
09:11
Двухлетний ребёнок госпитализирован после падения с высоты 4 этажа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде ситуация с рекой нечистот уперлась в неведомого хозяина Смотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Трехлетняя девочка погибла во время семейного отдыха в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
«Ну и вонища!»: в центре Волгограда третью неделю течет канализационная река Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде передовой швее-мотористке по суду дали звание «Ветеран труда»Смотреть фотографии
17:03
В райцентре Волгоградской области ликвидировали рассадник крыс под окнами чиновниковСмотреть фотографии
16:43
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системыСмотреть фотографии
16:41
«Почем муниципальный фильтр?»: кандидаты в губернаторы Волгоградской области – о наболевшем Смотреть фотографии
16:24
Налоговому должнику из Волгоградской области не дали "спрятаться" в ВоронежеСмотреть фотографии
15:49
Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплатСмотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом электромонтер попал в больницу после ремонта ЛЭПСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде гранит на набережной «омолодят» за 2 миллионаСмотреть фотографии
14:52
В Волгоградской области глава Ленинского района ушел в отставку Смотреть фотографии
14:27
В Волгограде эвакуировали отделение банкаСмотреть фотографии
13:46
Волгоградцев предупредили о массовой рассылке налоговых уведомленийСмотреть фотографии
13:05
Артисты «Царицынской оперы» поздравили коллектив «КАУСТИКа» концертом перед заводской проходнойСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде женщина-врач скрылась после ДТП с двумя иномарками (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:47
В Волгограде благоустройство Центральной набережной шагнуло в сторону Ворошиловского районаСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде прощаются с погибшей судьейСмотреть фотографии
10:21
За позорный ремонт дворовой дороги в Волгограде подрядчик попал в черный списокСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 