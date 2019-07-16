Двухлетний ребёнок госпитализирован после падения с высоты 4 этажа в Волгограде

Происшествия 16.07.2019 09:11
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16.07.2019 09:11
Двухлетний мальчик попал в больницу после падения из окна жилого дома в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. Несчастье произошло накануне около половины шестого вечера на улице Еременко. По предварительным данным, малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Ребенок упал с высоты четвертого этажа. В медицинском учреждении у маленького пациента диагностировали черепно-мозговую травму, закрытую травму головы и ушиб грудной клетки. Обстоятельства случившегося уточняются. Известно, что семья характеризуется положительно.
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