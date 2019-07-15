«Честный знак»: как начать продажу маркированных товаров

Экономика 15.07.2019 15:15
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15.07.2019 15:15
С июля 2019 года началась официальная продажа маркированных товаров. Следом за табачными изделиями, цифровые коды вскоре появятся на обуви и лекарствах. К чему нужно готовиться магазинам уже сегодня, ИА «Высота 102» рассказали эксперты оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Как маркировка изменит рынок в 2019 году
Несмотря на то, что табачный рынок является «пионером» маркировки, первыми под требования системы прослеживаемости товаров перестроятся рынки фармацевтики и обуви.
Так, произведенную до 1 октября обувь розница будет маркировать самостоятельно, после — новая продукция подлежит маркировке производителями и импортерами. Для них уже открыта регистрация в системе «Честный знак». С марта 2020 года в магазинах разрешено продавать только обувь с цифровыми кодами.
Параллельно запущен процесс кодирования медикаментов из группы 12 высокозатратных нозологий (дорогостоящие препараты для больных гемофилией, муковисцидозом и др.).
Регистрация аптек и медицинских организаций на Честныйзнак.рф так же стартовала 1 июля 2019 года. Рынок лекарств перейдет в систему прослеживаемости уже с января 2020 года.
Маленький код — большие перемены
В магазин, как правило, поступает уже промаркированный и готовый к продаже товар. Задача торговой точки — обеспечить правильную продажу его конечному потребителю. Для этого нужно перестроить бизнес-процессы и приобрести необходимое оборудование. Для реализации маркированной продукции магазину нужно:
• Зарегистрироваться в системе «Честный знак» (можно через личный кабинет ОФД). Именно туда будут отправляться данные о продаже маркированного товара конечному потребителю.
• Подключить электронный документооборот (ЭДО) для приема универсальных передаточных документов от поставщика маркированной продукции и отслеживания продаж.
• Обновить товароучетную систему, чтобы настроить взаимодействие магазина с ЭДО и системой «Честный знак».
• Купить 2D-сканер штрих-кода Data Matrix. Сканеры обычных штрих-кодов не подходят для считывания уникального кода маркировки.
• Подключить онлайн-кассу к ОФД, чтобы при продаже маркированных товаров содержащийся в кассовом чеке определенный код (тег 1162 «Код товара») передавался оператору системы маркировки, а покупатель впоследствии мог проверить путь товара от его производства до выбытия из оборота.
Подключаемся к маркировке правильно
Самый простой способ приступить к работе с маркированными товарами — купить технику и подключить все необходимые сервисы в одном месте. Специалисты сервисных центров и центров техобслуживания кассовой техники (ЦТО) помогут с приобретением оборудования и проведут необходимую настройку, подключат к ЭДО.
Остальными процессами можно управлять через ОФД. Клиенты оператора фискальных данных могут зарегистрироваться в системе «Честный знак» и ЭДО, используя только один личный кабинет «Платформа ОФД». Там же удобно отслеживать продажи и передачу маркированных чеков в систему мониторинга.
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