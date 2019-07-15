Происшествия

В Волгограде поймали рецидивиста-разбойника

Происшествия 15.07.2019 09:12
3922 15
15.07.2019 09:12


Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на кассира сетевого магазина в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, преступление было совершено 9 июля. Злоумышленник ночью под угрозой ножа пытался похитить из кассы магазина, расположенного по ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, денежные средства. Однако довести задуманное до конца не смог, так как персонал магазина оказал ему активное сопротивление. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за разбой.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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