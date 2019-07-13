Общество

В Волгоградской области 13 человек отравились грибами

Общество 13.07.2019 12:01
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13.07.2019 12:01


С начала сезона в Волгоградской области зарегистрировано 13 отравлений не ядовитыми грибами. Среди пострадавших - трое детей до 14 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном управлении Роспотребнадзора, случаи отравлений зафиксированы в период с апреля по июль текущего года. Как правило, люди попадали в больницу после употребления жареных и консервированных грибов (грузди, волнушки, маслята, дубовики) домашнего приготовления собственного сбора.
Врачи напоминают, что категорически запрещается осуществлять сбор грибов вблизи дорог, автомагистралей, промышленных предприятий, заводов. Не рекомендуется собирать грибы, которые вы не можете идентифицировать, что они съедобные. Незнакомые грибы срывать нельзя. Каждый гриб срезайте с целой ножкой. Не срывайте старые, червивые, дряблые грибы. Не используйте для сбора грибов ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, для сбора приобретите плетеные корзины - так они дольше сохраняться. Сразу после сбора грибы необходимо тщательно пересмотреть, перебрать и пересортировать и в этот же день обязательно подвергнуть кулинарной обработке. Не используйте алюминиевую или оцинкованную посуду для хранения грибов, не маринуйте и не солите грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде. Специалисты не советуют покупать свежие, сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы в местах несанкционированной торговли и у случайных лиц.

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