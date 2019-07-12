«Высота 102»ТВ: Волгоград снова потрясла среднемесячная норма осадков







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: гостей из Госдумы порадовали прорывные планы региона по развитию здравоохранения, на недавно зачищенном от военных снарядов Мамаевом кургане снова нашли бомбу, за первую половину дня в Волгограде выпала половина среднемесячной нормы осадков, в современной стратегии озеленения Волгограда не оставили места пуху и колючкам и другие темы дня.





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