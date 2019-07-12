Аналитика

«Высота 102»ТВ: Волгоград снова потрясла среднемесячная норма осадков

Аналитика 12.07.2019 20:04
6153 2
12.07.2019 20:04



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: гостей из Госдумы порадовали прорывные планы региона по развитию здравоохранения, на недавно зачищенном от военных снарядов Мамаевом кургане снова нашли бомбу, за первую половину дня в Волгограде выпала половина среднемесячной нормы осадков, в современной  стратегии озеленения Волгограда не оставили места пуху и колючкам и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: В Волгограде и Волжском лето началось с пляжного беспредела
13.06.2019 20:36
51124 0
«Меня это бесит!»: Волгоградцы о причинах собственной агрессии
30.06.2019 18:16
46628 20
«На остановке как в духовке»: утомленным солнцем волгоградцам не хватает тени
16.06.2019 18:05
48525 31
Аналитика
11.07.2019 20:23
Аналитика 11.07.2019 20:23
44086 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.07.2019 20:00
Аналитика 10.07.2019 20:00
43584 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.07.2019 20:01
Аналитика 09.07.2019 20:01
34889 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.07.2019 20:03
Аналитика 08.07.2019 20:03
42297 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.07.2019 11:01
Аналитика 08.07.2019 11:01
3241 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.07.2019 20:01
Аналитика 05.07.2019 20:01
40769 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.07.2019 20:14
Аналитика 04.07.2019 20:14
37565 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.07.2019 20:02
Аналитика 03.07.2019 20:02
35470 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.07.2019 20:16
Аналитика 02.07.2019 20:16
29154 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.07.2019 10:41
Аналитика 02.07.2019 10:41
9228 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 20:02
Аналитика 01.07.2019 20:02
40865 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 12:57
Аналитика 01.07.2019 12:57
12059 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 10:47
Аналитика 01.07.2019 10:47
6580 49 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.06.2019 18:16
Аналитика 30.06.2019 18:16
46628 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.06.2019 20:07
Аналитика 28.06.2019 20:07
32628 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:04
«Высота 102»ТВ: Волгоград снова потрясла среднемесячная норма осадков Смотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгограде совершено нападение на инженера завода "Красный Октябрь"Смотреть фотографии
17:37
«Это скачок в будущее»: столичных гостей впечатлила система здравоохранения Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:32
Муниципальные службы Волгограда во всеоружии встретили очередной аномальный дождьСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде КПРФ дополнила свой предвыборный список «сладкой парочкой» одномандатниковСмотреть фотографии
15:57
В Волгоградской области экс-замглавврача больницы ограничили свободу за смерть старикаСмотреть фотографии
15:02
Никакого пуха и колючек: мэр Лихачев объявил о новой стратегии озеленения Волгограда Смотреть фотографии
13:02
С Мамаева кургана в Волгограде вывезли неразорвавшуюся авиабомбуСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде возбудили дело о загрязнении территории химическими веществамиСмотреть фотографии
12:16
Волгоград местами поплыл: зарядивший дождь превратил дороги в рекиСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде областной суд официально подтвердил гибель судьи Смотреть фотографии
10:58
Первый в России центр оказания амбулаторной онкопомощи заработал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
АО «КАУСТИК» расширило продуктовую линейку «AQUATICS»™Смотреть фотографии
10:46
Мошенники списали со счетов 9 жителей Волгоградской области полмиллиона рублейСмотреть фотографии
10:02
Под Волгоградом в лобовом ДТП с грузовиком из Кургана один человек погиб и двое раненыСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде задержали дебошира с топором и газовым баллончикомСмотреть фотографии
05:22
Члены комитета Госдумы по охране здоровья спешат в Волгоградский онкодиспансерСмотреть фотографии
20:23
«Высота 102»ТВ: После выборов в Волгоградской области спикеру-селянину светит портфель сенатораСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В центре Волгограда женщина-судья выпала с 16-го этажа (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В райцентре Волгоградской области под носом у чиновников в прошлогоднем мусоре поселились крысыСмотреть фотографии
17:18
В цех волгоградского "Красного Октября" пришли цифровые технологииСмотреть фотографии
16:13
Прокуроры Волгоградской области подтвердили опасения жителей насчет свалки рядом с притоком ДонаСмотреть фотографии
15:52
Иностранец пострадал в волгоградском автобусе из-за девушки в наушникахСмотреть фотографии
15:33
В Волгоградской области обнаружили опасную мольСмотреть фотографии
15:18
Спикеру Волгоградской облдумы Николаю Семисотову предлагают работу в Москве Смотреть фотографии
14:53
В Волгограде экс-налоговик выслушала приговор за помощь знакомому бизнесменуСмотреть фотографии
14:25
Землю под Дворцом спорта в Волгограде продают за миллион рублейСмотреть фотографии
13:51
Тренера из Волгоградской области будут судить за смерть подростка в детском лагереСмотреть фотографии
12:17
Участники международного автопробега «Зов предков» поразились приему в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:44
Имя нового сенатора от администрации Волгоградской области прозвучит в избиркомеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 