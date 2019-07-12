Под Волгоградом в лобовом ДТП с грузовиком из Кургана один человек погиб и двое ранены









Известно, что погибший водитель проживал в хуторе Старенький Среднеахтубинского района. Его пассажиры - жители Волжского. У них переломы и травмы головы. Установлено, что дорожное покрытие в момент аварии было мокрым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Лобовое столкновение "Волги" с грузовиком в Волжском унесло жизнь одного человека, двое пострадали. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло ночью на улице Заволжской. Водитель за рулем "ГАЗ-3110" ("Волга") не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком "Renault Premium". В результате аварии водитель "Волги" погиб на месте, его пассажиры - 21-летняя девушка и 19-летний парень - с различными травмами были доставлены в больницу.