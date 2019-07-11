Расследования

Житель Волжского прятал плантацию конопли среди огурцов

Расследования 11.07.2019 11:14
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11.07.2019 11:14


Волжанина задержали сотрудники полиции и росгвардейцы по подозрению в выращивании наркотических растений. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 33-летний не раз судимый мужчина растил коноплю на своем садовом участке в поселке Краснооктябрьский. Запрещенное растение мужчина высадил в теплице среди огурцов. Всего правоохранители обнаружили у него около 30 кустов. Возбуждено уголовное дело. “Наркоплантатор” арестован. Выясняют правоохранители и то, для чего он выращивал коноплю.   

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