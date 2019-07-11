Поджигателей грузовиков ищут в Волгоградской области

Происшествия 11.07.2019 09:15
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11.07.2019 09:15
Два грузовых автомобиля сегодня ночью повредили неизвестные в Жирновском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, около половины первого ночи на территории предприятия в хуторе Линёво вспыхнул пожар. Пламя охватило два стоявших без груза "КамАЗа". Огонь скоро потушили, по имеющимся сведениям, при пожаре никто не пострадал. Однако специалисты выяснили, что наиболее вероятной причиной возгорания стал поджог. Сообщается также, что будет возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут поджигателей.
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