В Волгограде директор стройфирмы потратил зарплату сотрудников

Расследования 09.07.2019 12:38
727 0
09.07.2019 12:38
Невыплата честно заработанных денег своим подчиненным довела гендиректора стройфирмы до уголовного дела. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, 35-летнего бизнесмена подозревают в том, что он несколько месяцев не платил зарплату троим своим работникам. Так, двое из них не получали свои “кровные” с 1 ноября прошлого года, не рассчитались с ними и тогда, когда они, в апреле этого года, решили уволиться. Долг перед ними превысил 200 тысяч рублей. Еще около 40 тысяч не получил другой сотрудник - он проработал в фирме около полутора месяцев. При этом, как утверждают следователи, рассчитаться с подчиненными возможность была - с декабря 2018 года по март этого года на расчетный счет фирмы поступили более 3,5 миллиона рублей, правда пошли они на другие нужды. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ “Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы”. Основанием для его возбуждения стали, в том числе, и результаты проверки, которую провела прокуратура Ворошиловского района.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
65099 0
12.06.2019 05:52
62176 0
10.06.2019 17:45
40083 47
В Волгоградской области бизнесмена приговорили к 2 годам колонии за "игры" с налоговой09.07.2019 13:19
Расследования 09.07.2019 13:19
464 Обсудить
В Волгограде «колдунью»-шарлатанку разыскивают по фотороботу09.07.2019 12:18
Расследования 09.07.2019 12:18
602 6 Обсудить
В Волгограде будут судить двоих торговцев героином из Таджикистана08.07.2019 15:44
Расследования 08.07.2019 15:44
2001 0 Обсудить
В Волгограде неосторожному курильщику грозит колония за пожар на чужой даче08.07.2019 11:48
Расследования 08.07.2019 11:48
1385 2 Обсудить
Житель Волгоградской области получил почти 9 лет колонии за семечки07.07.2019 10:42
Расследования 07.07.2019 10:42
4307 0 Обсудить
«Назвали нас «захватчиками»: в Волгоградской области у бюджетников и многодетных отнимают землю06.07.2019 10:13
Расследования 06.07.2019 10:13
12869 21 Обсудить
Суд прекратил уголовное преследование врача из Югры за смертельное ДТП под Волгоградом06.07.2019 07:22
Расследования 06.07.2019 07:22
4873 0 Обсудить
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арест05.07.2019 16:55
Расследования 05.07.2019 16:55
9862 2 Обсудить
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенника05.07.2019 12:48
Расследования 05.07.2019 12:48
1855 5 Обсудить
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налогов05.07.2019 12:30
Расследования 05.07.2019 12:30
1135 4 Обсудить
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублей05.07.2019 11:14
Расследования 05.07.2019 11:14
1348 4 Обсудить
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 лет04.07.2019 15:35
Расследования 04.07.2019 15:35
1895 1 Обсудить
Мосгорсуд в закрытом режиме оставил в СИЗО экс-руководителя СУ СК по Волгоградской области04.07.2019 13:29
Расследования 04.07.2019 13:29
13535 27 Обсудить
Обманувший дольщиков волгоградский застройщик может получить «квартиру» в колонии03.07.2019 14:47
Расследования 03.07.2019 14:47
3490 6 Обсудить
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»03.07.2019 13:28
Расследования 03.07.2019 13:28
22909 47 Обсудить
Реклама