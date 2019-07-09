Расследования

В Волгограде директор стройфирмы потратил зарплату сотрудников

Расследования 09.07.2019 12:38
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09.07.2019 12:38


Невыплата честно заработанных денег своим подчиненным довела гендиректора стройфирмы до уголовного дела. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, 35-летнего бизнесмена подозревают в том, что он несколько месяцев не платил зарплату троим своим работникам. Так, двое из них не получали свои “кровные” с 1 ноября прошлого года, не рассчитались с ними и тогда, когда они, в апреле этого года, решили уволиться. Долг перед ними превысил 200 тысяч рублей. Еще около 40 тысяч не получил другой сотрудник - он проработал в фирме около полутора месяцев. При этом, как утверждают следователи, рассчитаться с подчиненными возможность была - с декабря 2018 года по март этого года на расчетный счет фирмы поступили более 3,5 миллиона рублей, правда пошли они на другие нужды. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ “Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы”. Основанием для его возбуждения стали, в том числе, и результаты проверки, которую провела прокуратура Ворошиловского района.

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