В Волгограде «колдунью»-шарлатанку разыскивают по фотороботу

Расследования 09.07.2019 12:18
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09.07.2019 12:18
Суеверная пенсионерка, пожелавшая излечиться с помощью магических обрядов, стала жертвой мошенниц в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, удалось составить фоторобот одной из подозреваемых. По словам 75-летней пострадавшей, она попалась на "крючок" мошенниц на улице Елецкой. К пожилой волгоградке подошли две женщины, которые сообщили ей о наложенной порче. Целительницы выразили готовность безвозмездно оказать помощь в исцелении. По их словам, для этого необходимо было провести ритуал очищения над золотыми украшениями и денежными средствами. Пенсионерка передала им 65 тысяч рублей и 9 наименований ювелирных украшений. Завернув деньги и украшения в платок, мошенницы, проведя некоторые манипуляции над свертком, вернули его и дали рекомендации не открывать его определенное время. Однако женщине лучше не стало, а в платке вместо денег и золота она обнаружила нарезанную газету и бижутерию.
За совершение преступления разыскиваются: женщина славянской внешности (на фотороботе), на вид 40 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины (каре) каштанового цвета. Была одета: кофта белого цвета, серая юбка средней длины.
Приметы второй подозреваемой: женщина славянской внешности, на вид 25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы средней длины (каре) темного цвета. Была одета: кофта белого цвета, темная юбка средней длины.
Всем, кому что-либо известно о личности разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, дежурная часть Управления МВД России по г. Волгограду 93-21-11. Конфиденциальность сведений гарантируется.
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