Телеком

Абоненты МегаФона заведут друзей с помощью международного сервиса

Телеком 09.07.2019 10:39
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09.07.2019 10:39


Всероссийский оператор цифровых возможностей «МегаФон» объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder. Благодаря чему абоненты МегаФона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Среди преимуществ Tinder Gold  — премиального статуса сервиса: 
— бесплатный Boost и возможность для  пользователя на полчаса войти в ТОП-показов; 
— неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день; 
— возможность отслеживать судьбу своих лайков; 
— доступ к ленте топ-профилей; 
— возможности искать пары по всему миру;
— персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.
По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч. 
«МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», — отмечает Максим Зимин, руководитель по медиасервисам МегаФона. 
Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства можно на сайте tinder.megafon.ru. 

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