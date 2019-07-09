Абоненты МегаФона заведут друзей с помощью международного сервиса





Всероссийский оператор цифровых возможностей «МегаФон» объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder. Благодаря чему абоненты МегаФона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Среди преимуществ Tinder Gold — премиального статуса сервиса:

— бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов;

— неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день;

— возможность отслеживать судьбу своих лайков;

— доступ к ленте топ-профилей;

— возможности искать пары по всему миру;

— персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.

«МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», — отмечает Максим Зимин, руководитель по медиасервисам МегаФона.

Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства можно на сайте tinder.megafon.ru.



