Аналитика 08.07.2019 20:03
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08.07.2019 20:03
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: губернатор беспокоится о графике подготовки Волжского к юбилею, владельцы кафе расстаются с незаконными летними террасами, на дорогу через ГЭС будут пускать не всех, на драгоценные лотосы покушаются варвары и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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