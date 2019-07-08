



Юные шахматисты из Волгограда вновь подтвердили звание сильнейших. Как сообщили ИА «Высота 102» в МБУ СШ №20, на завершившимся в Саратове этапе детского Кубка России по шахматам «Мемориал А.Н. и А.Я. Шестоперовых» отличились трое воспитанников МБУ СШ № 20 - Яна Косторниченко, Вадим Гасанов и Елена Крамаренко. В своих возрастных категориях они обыграли основных соперников из Москвы, Краснодара, Свердловска, Саратова, Пензы и других городов и стали победителями и призерами соревнования. После двух успешных выступлений на этапах, которые прошли в марте в Волгограде в рамках «Кубка Победы», они практически обеспечили себе места в финале Кубка России, который пройдет в столице России. Также с 15 по 19 августа Вадим Гасанов будет участвовать на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков в Минске. Учитывая его успешные выступления на различных соревнованиях в последнее время, его наставники и тренеры верят, что Вадим достойно представит нашу страну на мировом уровне. К слову, у Вадима способности к шахматам передались от его отца, директора МБУ СШ №20 Илдырыма Гасанова, президента Волгоградской региональной общественной организации «Федерация шахмат».







