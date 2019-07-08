Спорт

Юный спортсмен из Волгограда готовится удивить мир на чемпионате по шахматам в Минске

Спорт 08.07.2019 11:43
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08.07.2019 11:43


Юные шахматисты из Волгограда вновь подтвердили звание сильнейших. Как сообщили ИА «Высота 102» в МБУ СШ №20, на завершившимся в Саратове этапе детского Кубка России по шахматам «Мемориал  А.Н. и А.Я. Шестоперовых» отличились трое воспитанников МБУ СШ № 20  - Яна Косторниченко, Вадим Гасанов   и Елена Крамаренко. В своих возрастных категориях они обыграли  основных соперников из Москвы, Краснодара, Свердловска, Саратова, Пензы и других городов и стали победителями и  призерами соревнования.  После двух успешных выступлений на этапах, которые прошли в марте в Волгограде в рамках «Кубка Победы», они практически обеспечили себе места в финале Кубка России, который пройдет в столице России.  Также с 15 по 19 августа Вадим Гасанов  будет участвовать на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков в  Минске. Учитывая его успешные выступления на различных соревнованиях в последнее время, его наставники и тренеры верят,  что Вадим  достойно представит нашу страну на мировом уровне. К слову, у Вадима способности к шахматам передались от его отца, директора МБУ СШ №20 Илдырыма Гасанова, президента Волгоградской региональной общественной организации «Федерация шахмат». 


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