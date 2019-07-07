Спорт

Трубы, канаты и металл: рабочие волгоградского "Красного Октября" показали характер футболистов

Спорт 06.07.2019 17:26
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06.07.2019 17:26


В соревнованиях, приуроченных ко Дню металлурга, приняли участие 8 команд из Волгограда, Волжского и Камышина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, турнир проходил на стадионе Волгоградского государственного социально-педагогического университета в формате 5+1: от каждого предприятия на поле вышли по 6 игроков.
На один матч, согласно регламенту, отводилось порядка получаса: два тайма по 12 минут с небольшим перерывом. Перед началом соревнований путем жеребьевки команды разделили на две группы. Усилия игроков “Красного Октября” вывели команду в число лидеров на групповом этапе: в первой игре со сборной производственной площадки, соседствующей с “Титан-Баррикады”, краснооктябрьцы одержали победу со счетом 4:0. Во втором матче “Красный Октябрь” встретился с футболистами волгоградского филиала АО “Северсталь канаты”: обе команды показали высокий уровень игры, однако удача оказалась на стороне канатчиков. Спортивная встреча с командой  "Волжской кузницы" из Камышина завершилась с разгромным счетом 9:0 и вывела краснооктябрьцев в плей-офф.
В полуфинале “Красному Октябрю” пришлось встретиться с грозным соперником - сборной Волжского трубного завода. Волгоградские металлурги с начала матча развернули игру в атаке, однако так и не смогли реализовать ни одного голевого момента. Удача улыбнулась волжанам, которым все-таки удалось забить единственный мяч краснооктябрьцам. Тем временем, на соседней площадке команда “Русал Волгоград” одержала верх над “Северсталью канатами” и вышла в финал.
Теперь футболистам “Красного Октября” предстояло вновь встретиться на поле с канатчиками в борьбе за третье место, и эта встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу “Северстали”, несмотря на острые атаки краснооктябрьцев.
«Сегодня вы проделали огромную работу и показали достойную игру в борьбе с серьезными соперниками, - обратился к сборной исполнительный директор “Красного Октября” Александр Сиваков. - Нужно продолжать работать, тренироваться, идти к новым целям и побеждать!».
И хотя краснооктябрьцы сегодня так и не поднялись на пьедестал почета, но поле покинули все же с наградой: лучшим защитником турнира был признан игрок сборной “Красного Октября” Валерий Шумский. Заветный кубок над головой подняла команда Волжского трубного завода, почетное второе место заняли работники алюминиевого завода.
Напомним, на “Красном Октябре” продолжается футбольный турнир на Кубок предприятия: остался один игровой день группового этапа, 9 июля. Уже 11 июля определятся обладатели 5 и 6 мест, 16 июля пройдут полуфиналы. Матч за третье место среди шести команд цехов и подразделений, а также финал соревнования назначен на 18 июля. Поддержать футболистов могут все желающие - вход на спорткомплекс “Зенит” свободный.

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