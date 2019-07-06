Двое подростков разбились на скутере в Волгоградской области





Молодые скутеристы попали в больницу после аварии в Новоаннинском районе. Сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на данные ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП случилось минувшей ночью в городе Новоаннинске на перекрестке улицы Заречной и переулка Луначарского. По предварительным данным, 15-летний подросток и его 14-летний пассажир катались на скутере “Skuba”. Когда мальчишки выезжали из переулка, они по касательной столкнулись с “Ладой Грантой”. Ребята получили травмы.

Утром в пятницу в аварии пострадал и еще один молодой любитель двухколесного транспорта. В Калаче-на-Дону на перекрестке улиц Октябрьской и Дубинец столкнулись мотоцикл “Irbis” и “BMW X5”. По предварительной информации, 18-летний мотоциклист пытался проехать на красный свет. Мотолюбитель госпитализирован. Выяснилось также, что у него не было водительских прав.