



Обвиняемый в покушении на мошенничество индивидуальный предприниматель Денис Благонадеждин проведет три года в колонии общего режима. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, оставлен в силе приговор, вынесенный ранее Центральным районным судом. 43-летний бизнесмен, являющийся гражданином России и Канады, пытался выманить 50 миллионов у другого местного предпринимателя. Он якобы собирался помочь в решении вопроса о снижении налогов, пеней и штрафов, назначенным по результатам выездной налоговой проверки в отношении федеральной сети мобильных ресторанов японской и азиатской кухни. По неофициальным данным информагентства, речь идет о сети ресторанов “СушиВесла”. Деньги, по его словам, предназначались для сотрудников правоохранительных органов и налоговикам. Однако бизнесмен решил не принимать незаконную “помощь” и написал заявление на "ловкача". После этого несостоявшегося мошенника задержали.



