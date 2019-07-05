Расследования

В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенника

Расследования 05.07.2019 12:48
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05.07.2019 12:48


Обвиняемый в покушении на мошенничество индивидуальный предприниматель Денис Благонадеждин  проведет три года в колонии  общего режима. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, оставлен в силе приговор, вынесенный ранее Центральным районным судом.  43-летний бизнесмен, являющийся гражданином России и Канады, пытался выманить 50 миллионов у другого местного предпринимателя. Он  якобы собирался помочь в решении вопроса о снижении налогов, пеней и штрафов, назначенным по результатам выездной налоговой проверки в отношении федеральной сети мобильных ресторанов японской и азиатской кухни.  По неофициальным данным информагентства, речь идет о сети ресторанов “СушиВесла”. Деньги, по его словам, предназначались для сотрудников  правоохранительных органов и налоговикам. Однако  бизнесмен решил не принимать незаконную “помощь” и написал заявление на "ловкача". После этого несостоявшегося мошенника задержали.

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