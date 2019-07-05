В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налогов





В уклонении от уплаты налогов обвиняют директора компании, занимающейся строительством и ремонтом железнодорожных путей. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в 2015-2017 он утаил от налоговой службы почти 8 миллионов рублей. Бизнесмен вносил в декларации сведения о якобы закупленных у девяти фирм строительных материалах и перевезенных грузах. При этом, как выяснили правоохранители, фирмы существовали лишь на бумаге. Было возбуждено уголовное дело по статье “Уклонение от уплаты налогов в крупном размере”. Свою вину мужчина признал. Дело передано в Красноармейский районный суд. Сообщается также, что у обвиняемого арестован "Лексус" стоимостью около 4 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались сотрудники СУ СК России по Волгоградской области.

По предварительным сведениям, полученным из достоверных источников, речь идет о компании ООО “ПромЖелДорпуть”.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, в 2016 году фирма уже оказывалась замешанной в скандале, связанным с ремонтом трамвайных путей в Волгограде. Тогда было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при исполнении договоров с МУП “Метроэлектротранс”. Прокурорская проверка выявила, что проведенные компанией работы были выполнены с нарушениями.