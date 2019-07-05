В Волгоградской области иномарка с Ямала сбила дорожного рабочего

Происшествия 02.07.2019 17:33
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02.07.2019 17:33
Рабочая смена закончилась для дорожного рабочего в больнице. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина пострадал в ДТП, случившемся сегодня утром в Котельниковском районе на 152 километре автодороги “Волгоград – Сальск”. По предварительным данным, 46-летний водитель “Renault Koleos”, не рассчитав свою скорость, выехал на полосу, где шли дорожные работы, и сбил 44-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом левой ноги.
Известно, что автомобилист живет в Ямало-Ненецком автономном округе, в городе Новый Уренгой. В момент ДТП он ехал из Волгограда в Котельниково.
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