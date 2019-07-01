Под Волгоградом мужчина утонул в заброшенной бане

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Происшествия 01.07.2019 12:07
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01.07.2019 12:07
Пьяному море по колено, а лужа - по уши. Эту старую истину ценой своей жизни, к сожалению, подтвердил пенсионер из Городищенского района Волгоградской области. Как стало известно ИА “Высота 102” от источников в экстренных службах региона, тело 71-летнего мужчины накануне обнаружили в поселке Котлубань в здании, где когда-то находилась общественная баня. По предварительным данным, местный житель ушел из дома в субботу вечером. В заброшенной постройке он выпивал и, видимо, оступившись, упал в бассейн. Выбраться мужчина не смог. В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранители. Информация уточняется в региональном СУ СК России.
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