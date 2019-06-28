В Волгоградской области женщина утонула, уча ребенка плавать





Гибелью жительницы Жирновского района закончилась попытка научить ребенка плавать. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” источники в правоохранительных органах, трагедия произошла в Жирновске. По предварительным данным, 51-летняя жительница села Медведица с подругой пришли на реку Медведица искупаться и научить плавать восьмилетнего сына подруги. Внезапно женщина оступилась, провалилась в яму и пошла ко дну. Ее подруга бросилась спасать своего ребенка, который в тот момент плыл в сторону утопающей. Женщину унесло течением. Ее тело нашли лишь накануне. По данному факту проводится проверка. Однако, по мнению следствия, смерть не носит криминальный характер. Местные жители утверждают, что поблизости от места трагедии находится водоворот. Сообщается, что женщина не очень хорошо плавала и ей могло просто не хватить сил выгрести против течения.

Отметим, что сотрудники МЧС рекомендуют не купаться в незнакомых местах, особенно если поблизости могут быть подводные ямы и водовороты. Особую осторожность следует проявлять тем, кто пришел на водоем с детьми.