Установлена предварительная причина пожара на оптово-строительной базе в Волгограде





По предварительным данным, причиной пожара, который вчера произошел на оптово-строительной базе в Советском районе Волгограда, стало короткое замыкание на чердаке одного из магазинов, расположенных здесь. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. В настоящее время на территории торгового объекта идет проливка помещений и разбор завалов, оставшихся на пожарище. Напомним, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:46. На место выехали расчеты пожарно-спасательной части №4. Первоначально сообщалось о том, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров, затем уже появилась другая цифра – 5 тысяч квадратных метров. Площадь самого здания составляет 10 тысяч квадратных метров. Есть сведения о том, что там находились 6 магазинов, торгующих сантехникой и стройматериалами, а также 4 склада. Очаги открытого огня потушили в 20:04. В ликвидации возгорания участвовали более 60 человек и 24 единицы пожарной техники. Пострадавших в результате пожара нет. Владельцам торговых помещений предстоит подсчитать убытки. По некоторым данным, речь идет о десятках миллионах рублей. Между тем, оптово-строительная база находится вблизи густонаселенного жилого массива на Тулака и элитного коттеджного поселка. Пожарный не допустили распространения огня на жилые дома. На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить точную причину возгорания.



