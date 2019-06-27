Волгоградский «Красный Октябрь» держит курс на Арктику





«Красный Октябрь» выступил как потенциальный поставщик качественного металлопроката для реализации новых проектов в сфере судостроения в Арктике. Волгоградское металлургическое предприятие готово участвовать в строительстве уникального зимнего и летнего флота, состоящего из судов на воздушной подушке, и ледостойкой платформы, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия. Производство ее составляющих должно начаться уже в следующем году. Флот и платформа предназначены для разработки газового месторождения Каменномысское-море, расположенного в акватории Обской губы.

Реализация перспективных проектов обсуждалась на II международном форуме «Судостроение в Арктике», который состоялся на минувшей неделе в Архангельске. На строительство флота и платформы нацелено АО «Объединенная судостроительная корпорация». В нее входят, в том числе, АО «ПО «Севмаш» и ведущая судоремонтная верфь страны АО «Центр судоремонта «Звездочка». С обеими компаниями «Красный Октябрь» сотрудничает уже на протяжении нескольких лет. Листовой и сортовой прокат маломагнитных и нержавеющих марок стали волгоградского производства используется для строительства, ремонта и модернизации подводных лодок и других судов. А суда, обшитые волгоградской сталью, уже бороздят Северный Ледовитый океан.

«Красный Октябрь» неоднократно выступал как поставщик комплектующих к судам, и сейчас мы заинтересованы в том, чтобы принимать участие в новых проектах», – отметила начальник отдела аналитики и мониторинга рынка Елена Добренькова.

Архангельские предприятия конкурируют с производителями из других регионов России, а также азиатскими судостроителями. Решение о том, кто именно займется строительством ледостойкой платформы и уникального флота, примут к началу 2020 года. Отметим, что уникальная ледостойкая нефтяная платформа «Приразломная», находящаяся в Печорском море, создана именно производственным объединением «Севмаш».



