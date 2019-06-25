Рабочий пострадал при взрыве в Волгоградской области





Мужчина пострадал сегодня при взрыве в Камышине. Об этом ИА "Высота 102", по предварительным данным, сообщили в экстренных службах региона. По имеющейся информации, взрыв произошел во время ремонтных работ на ТЭЦ, при покраске ёмкости. Предположительно в ней скопились пары легковоспламеняющегося вещества, которые и сдетонировали. Сильные ожоги получил 34-летний мужчина. По некоторым сведениям, его выбросило из окрашиваемой емкости. Пострадавший госпитализирован. Врачи диагностировали у него ожоги II-III степеней на 80% площади тела. Сейчас пациент находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое. В Центральной городской больнице Камышина информагентству сообщили, что обратились за помощью к коллегам из областного центра. Информация о случившемся уточняется. Известно, что пожара в результате взрыва не произошло, разрушений нет.