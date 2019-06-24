



Маленькая девочка и трое взрослых пострадали в автоаварии в Камышинском районе. Об этом сегодня ИА “Высота 102” рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. Накануне около двенадцати часов дня на автодороге “Камышин-Петров Вал” опрокинулся в кювет “ВАЗ-2110”. По предварительным данным, 27-летний водитель был пьян. Он превысил скорость и не справился с управлением. Травмы в ДТП получил он сам и трое его пассажиров - четырехлетняя девочка и две женщины 26 и 28 лет. Все они госпитализированы.