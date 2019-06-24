Расследования 24.06.2019 09:16
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24.06.2019 09:16
К 1,5 годам лишения свободы условно приговорен продавец-консультант одного из магазинов Волгограда за применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении полицейского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Краснооктябрьского района суда, инцидент произошел в декабре 2018 года поздно вечером вблизи завода «Титан-Баррикады».
Правонарушитель, который был в состоянии наркотического опьянения, находился за рулем «Daewoo Nexia». Увидев патрульную машину, водитель испугался ответственности. Он выключил фары ближнего света, развернул автомобиль и поехал в обратном от инспекторов ДПС направлении. Этот маневр не остался незамеченным: полицейские стали преследовать нарушителя с включенными проблесковыми маячками. На требования остановиться мужчина не реагировал. Возле одного из корпусов завода беглец совершил наезд на препятствие, в результате чего его автомобиль остановился. Один из сотрудников полиции подбежал к машине, схватился за руль и предпринял попытку вытащить нарушителя, однако тот ударил инспектора ДПС в живот, нажал на педаль газа и протащил его пять метров по дороге. В результате падения полицейский получил травмы в виде ссадин и синяков.
Через некоторое время автомобиль нарушителя заехал в тупик, из салона выбежали двое парней и одна девушка, которые стали убегать. Водитель пытался скрыться в лесополосе, но его задержали. Выяснилось, что мужчина ранее не привлекался, на учете у нарколога не состоит. Приговором суда водитель также должен выплатить полицейскому 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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