Попавшая под колеса авто в центре Волгограда пенсионерка впала в кому





Пожилая женщина получила сегодня серьезную травму в ДТП в Центральном районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 10:47 на пересечении проспекта Ленина и улицы 7-ой Гвардейской. По предварительным данным, 80-летняя пенсионерка пыталась перебежать проезжую часть на красный свет и ее сбил “ВАЗ-2115”, которым управлял 20-летний парень. Пострадавшую госпитализировали.

Как стало известно информагентству от источников в экстренных службах региона, женщину в состоянии комы доставили в БСМП №25. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.



