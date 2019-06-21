



Полицейские задержали 33-летнего безработного волгоградца, который украл у своей 52-летней подруги 13 наименований украшений на миллион рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, женщина обнаружила пропажу и обратилась с заявлением в полицию Советского района. Выяснилось, что подозреваемый в краже встречается с пострадавшей уже несколько лет. Кражу он совершил в период с 9 мая по 19 июня текущего года, когда находился в квартире женщины. Он вытаскивал из ее шкатулки драгоценности и сдавал их в скупку, а деньги присваивал.

Также полицейские установили, что мужчина год назад обманул и подругу своей знакомой. Он предложил женщине помочь с продажей иномарки. Продав автомобиль, он присвоил деньги себе, а хозяйке авто говорил, что машина стоит в автоцентре на продаже. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ. Злоумышленник арестован.



