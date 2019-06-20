Волгоградец отправится в колонию за попытку сжечь машину начальника





Попытка сжечь машину своего начальника закончилась для волгоградца десятью месяцами колонии-поселения. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционная инстанция оставила в силе приговор Центрального районного суда.

Установлено, что в ноябре прошлого года 43-летний мужчина поссорился со своим начальником из-за зарплаты. Желая отомстить, обиженный сотрудник взял с рабочего места бутылку с ацетоном и облил им иномарку шефа, а затем поджёг её. Правда, пожара не получилось. Хозяин авто увидел это и сбил пламя огнетушителем. На суде мужчина во всем признался. Его признали виновным в покушении на уничтожение чужого имущества.

Не согласившись с приговором райсуда, волгоградец обжаловал его в областном суде.



