Расследования

Волгоградец отправится в колонию за попытку сжечь машину начальника

Расследования 20.06.2019 10:24
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20.06.2019 10:24


Попытка сжечь машину своего начальника закончилась для волгоградца десятью месяцами колонии-поселения. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционная инстанция оставила в силе  приговор Центрального районного суда.
Установлено, что в ноябре прошлого года  43-летний мужчина поссорился со своим начальником из-за зарплаты. Желая отомстить, обиженный сотрудник   взял с рабочего места  бутылку с ацетоном и  облил им иномарку шефа, а затем поджёг её.  Правда, пожара не получилось. Хозяин авто увидел это и сбил пламя огнетушителем. На суде мужчина во всем признался. Его признали виновным в покушении на уничтожение чужого имущества.
Не согласившись с  приговором райсуда, волгоградец обжаловал его в  областном суде.

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