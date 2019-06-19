В Волгограде отправят в колонию трио убийц-расчленителей

Расследования 19.06.2019 12:02
9258 2
19.06.2019 12:02
Троих волгоградцев, признанных виновными в убийстве и расчленении своего товарища, приговорили сегодня к длительным срокам заключения. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, Артем Малахов приговорен к 15 годам и 6 месяцам, Денис Гладощук- к 12 годам 9 месяцам колонии строгого режима. Борис Артеменко получил 17 лет колонии особого режима.
Было доказано, что 15 апреля 2018 года мужчины и их 35-летний знакомый собрались в офисном здании в промзоне Тракторозаводского района. Они вместе выпивали, но в какой-то момент троица предположила, что их товарищ подсыпал в алкоголь и табачные изделия наркотики. Из-за этого вспыхнула ссора и распаленные горячительными напитками мужчины решили отомстить знакомому. Они связали его руки скотчем и избивали его нескольких часов, а потом отвели в цех. Там они подвесили его на металлический крюк, а после зарезали. Электропилой убийцы расчленили тело и вывезли останки в Городищенский район. Там же избавились и от орудия преступления. В конце апреля их вину признали присяжные. Приговор суда в силу не вступил.
Как уточнила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на суде Артеменко пытался взять всю вину за совершенное преступление на себя. Однако, гособвинение смогло доказать присяжным, что виновны в случившемся все трое. Что касается Гладощука, то присяжные просили проявить к нему снисхождение. Помимо отбывания срока, злоумышленникам придется заплатить компенсацию матери убитого. Артеменко и Малахов выплатят ей по 750 тысяч рублей, а Гладощук - полмиллиона.
Приговор в силу еще не вступил.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
63986 0
12.06.2019 05:52
57832 0
10.06.2019 17:45
37902 47
Шестеро жителей Волгоградской области качали нефть из трубы19.06.2019 13:29
Расследования 19.06.2019 13:29
684 7 Обсудить
Житель Волгоградской области украл полкилометра рельсов18.06.2019 14:23
Расследования 18.06.2019 14:23
2418 6 Обсудить
В Волгограде подозреваемый в причастности к убийству известного бизнесмена ответил на обвинения18.06.2019 11:22
Расследования 18.06.2019 11:22
5398 11 Обсудить
Подпольного “коллекционера” оружия из Волгоградской области оштрафовали18.06.2019 10:37
Расследования 18.06.2019 10:37
1439 1 Обсудить
В Волгограде родственники жертв трагедии на катамаране требуют компенсации с погибшего капитана17.06.2019 17:35
Расследования 17.06.2019 17:35
8265 8 Обсудить
В Волгограде военнослужащий отделался штрафом за публичное оскорбление сослуживца17.06.2019 16:23
Расследования 17.06.2019 16:23
1358 3 Обсудить
В Волгограде суд вернул хозяевам проданную черными риэлторами квартиру17.06.2019 15:11
Расследования 17.06.2019 15:11
4980 5 Обсудить
В Волгограде задержали ограбившего пенсионерку продавца газоанализаторов17.06.2019 10:26
Расследования 17.06.2019 10:26
1525 1 Обсудить
«Неосновательно обогатились»: суд поставил точку в темной истории со светом на набережной Волгограда16.06.2019 16:17
Расследования 16.06.2019 16:17
5136 0 Обсудить
В Волгограде задержали интернет-покупателя фальшивых рублей16.06.2019 11:26
Расследования 16.06.2019 11:26
1268 0 Обсудить
В Волгограде осудили сбежавшего с военного полигона дезертира16.06.2019 07:53
Расследования 16.06.2019 07:53
2632 0 Обсудить
В Городище Волгоградской области осужденная главбух-мошенница вернет похищенное в кассу МБУ14.06.2019 15:06
Расследования 14.06.2019 15:06
5941 4 Обсудить
В Волгограде перед судом предстанут сбытчики наркотиков за биткоины13.06.2019 16:44
Расследования 13.06.2019 16:44
3115 8 Обсудить
В Волгограде прокурор озвучил сроки наказания обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетский13.06.2019 16:29
Расследования 13.06.2019 16:29
22369 15 Обсудить
В Волгоградской области бухгалтера СНТ судят за присвоение взносов дачников13.06.2019 11:43
Расследования 13.06.2019 11:43
4239 20 Обсудить
Реклама