В Волгограде отправят в колонию трио убийц-расчленителей





Троих волгоградцев, признанных виновными в убийстве и расчленении своего товарища, приговорили сегодня к длительным срокам заключения. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, Артем Малахов приговорен к 15 годам и 6 месяцам, Денис Гладощук- к 12 годам 9 месяцам колонии строгого режима. Борис Артеменко получил 17 лет колонии особого режима.

Было доказано, что 15 апреля 2018 года мужчины и их 35-летний знакомый собрались в офисном здании в промзоне Тракторозаводского района. Они вместе выпивали, но в какой-то момент троица предположила, что их товарищ подсыпал в алкоголь и табачные изделия наркотики. Из-за этого вспыхнула ссора и распаленные горячительными напитками мужчины решили отомстить знакомому. Они связали его руки скотчем и избивали его нескольких часов, а потом отвели в цех. Там они подвесили его на металлический крюк, а после зарезали. Электропилой убийцы расчленили тело и вывезли останки в Городищенский район. Там же избавились и от орудия преступления. В конце апреля их вину признали присяжные. Приговор суда в силу не вступил.