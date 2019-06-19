Расследования

В Волгограде отправят в колонию трио убийц-расчленителей

Расследования 19.06.2019 12:02
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19.06.2019 12:02


Троих волгоградцев, признанных виновными в убийстве и расчленении своего товарища, приговорили сегодня к длительным срокам заключения. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда,  Артем Малахов приговорен к 15 годам и 6 месяцам, Денис Гладощук-  к 12 годам 9 месяцам колонии строгого режима. Борис Артеменко получил 17 лет колонии особого режима.
Было доказано, что 15 апреля 2018 года мужчины и их 35-летний знакомый собрались в офисном здании  в промзоне Тракторозаводского района. Они вместе выпивали, но в какой-то момент троица предположила, что их товарищ подсыпал в алкоголь и табачные изделия наркотики. Из-за этого вспыхнула ссора и распаленные горячительными напитками мужчины решили отомстить знакомому.  Они связали его руки скотчем и избивали его нескольких часов, а потом отвели в  цех. Там они подвесили его на металлический крюк, а после зарезали. Электропилой убийцы  расчленили тело  и вывезли останки в Городищенский район. Там же избавились и от орудия преступления. В конце апреля их вину признали присяжные. Приговор суда в силу не вступил.
Как уточнила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на суде Артеменко пытался взять всю вину  за совершенное преступление на себя. Однако, гособвинение смогло доказать присяжным, что виновны в случившемся все трое. Что касается Гладощука, то присяжные просили проявить к нему снисхождение.  Помимо отбывания срока, злоумышленникам придется заплатить компенсацию матери убитого. Артеменко и Малахов выплатят ей по 750 тысяч рублей, а Гладощук - полмиллиона.
Приговор в силу еще не вступил.

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