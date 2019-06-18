Экономика

Губернатор обсудил с главой Минпромторга будущее проблемных заводов Волгограда

Экономика 18.06.2019 19:24
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18.06.2019 19:24


Встреча с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым состоялась у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как сообщили ИА «Высота 102» в  администрации региона, стороны обсудили, в частности, планы по реализации проектов на промышленных площадках «Красного Октября», ВГТЗ, судостроительного завода и ВЗБТ.
Также шла речь о реализации инвестпроектов в алюминиевой отрасли на базе существующего предприятия и развития его в профильный кластер. Отдельно участники беседы остановились на теме будущего «Химпрома». В настоящее время проект по производству метанола и ферросилиция на базе завода находится в стадии проектирования.
Андрей Бочаров доложил министру о том, что с 2014 года  в регионе создано 5600 новых рабочих мест, открыто 51 производство. Впервые объем промышленного производства в Волгоградской области по итогам 2018 года достиг 1 трлн рублей, что вдвое больше, чем пять лет назад.

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