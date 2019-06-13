В Волжском оставшийся без присмотра пляж превратился в мусорный полигон

Общество 13.06.2019 13:06
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13.06.2019 13:06
Некогда любимое место отдыха волжан – пляж на острове Зеленый – представляет сегодня печальное зрелище. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», загорать и купаться здесь не только неприятно, но и опасно для здоровья. Территория места отдыха завалена мусором, обрезанными ветками, из песка торчит битое стекло. Не все волжане, которые первый раз в этом году решили пережить жару у воды, соглашаются загорать в таком рассаднике мусора и уезжают в поисках других, более комфортных мест.
Напомним, вокруг этой территории несколько лет в Волжском кипели страсти. Связаны они были с тем, что за вход на пляж арендаторы брали по 20 рублей с человека. Эти деньги, по их объяснениям, уходили в том числе на уборку и вывоз мусора. Но прокуратура посчитала эти действия незаконными, затем мэрия в суде расторгла договор аренды этого берегового участка. В результате денег теперь с отдыхающих никто не берет, но и желающих позагорать и искупаться теперь мало.
Между тем, в Волжском есть один официальный городской пляж. Все удобства, которые предоставляются отдыхающим, портит одно обстоятельство – проблема с транспортной доступностью. Маршрутки №11, которые в летнее время заворачивают на пляж, рано заканчивают рабочий день. В результате волжанам приходится или уезжать на такси, или идти не один километр пешком.
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