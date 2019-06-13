Сервисы ОФД упростят сдачу бухотчетности

Экономика 13.06.2019 09:45
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13.06.2019 09:45
Бухгалтерская специальность по праву считается одной из ключевых в бизнесе: отвечать за результат приходится не только перед работодателем, но и перед государством. Сегодня в помощь бухгалтерам — сервисы для работы с отчетами, которые стали предоставлять операторы фискальных данных (ОФД), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт разработчиков.
Цифровизация документов с помощью ЭДО
Процесс доставки документов «на руки» отнимает у бухгалтера много времени, а сэкономит его электронный документооборот (ЭДО). Сервис позволяет бухгалтеру контролировать движение документов, не выходя из офиса, экономить средства на доставке. А главное — он безопасен с юридической стороны.
Статистика показывает, что число компаний, полностью отказавшихся от «бумаги», ежегодно возрастает в 1,5 раза.
Интерес к ЭДО особенно сильно стимулирует старт маркировки товаров. Например, без обмена электронными документами (УПД) с поставщиками торговать табаком в розницу будет невозможно с 1 июля 2020 года. Вместе с табаком до 2024 года маркировка коснется и других товаров массового потребления.
Все возможности электронного документооборота и одновременно, доступ к другим инструментам ОФД, открывает сервис «Платформа ЭДО» .
Отчетность перешла в онлайн
Сдача отчетности в контролирующие органы — сложный период для каждого бухгалтера. Однако работа с электронной отчетностью упрощает дело: для нее продлены крайние сроки подачи, принимается она в любое время суток. Для подачи отчетности понадобится квалифицированная электронная подпись и программа оператора. Одним из таких операторов является «Платформа Госотчет». Электронная отчетность подается моментально и позволяет исключить ошибки при ее составлении.
Готовим документы «в пару кликов»
По многочисленным запросам бухгалтеров появился магазин приложений «Платформа ОФД». Интеграция ОФД с бухгалтерскими программами 1С позволяет получать готовые отчетные документы «в пару кликов».
Данные ОФД идентичны картине о продажах, которую видит ФНС, а это гарантирует отсутствие ошибок и разночтений. Не зря количество скачиваний приложений ОФД в периоды подачи отчетности возрастает в 3-4 раза. Приложения подходят под любую кассу и имеют бесплатный тестовый период пользования, чтобы бухгалтер мог оценить и выбрать подходящее для организации решение.
Все бухгалтерские решения – в «одном окне»
Бухгалтерские сервисы в системе «Платформа ОФД» доступны по принципу «единого окна». Установить их можно в любом регионе страны у партнеров компании — в центрах техобслуживания, сервисных центрах по работе с кассовой техникой.
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