Сервисы ОФД упростят сдачу бухотчетности





Бухгалтерская специальность по праву считается одной из ключевых в бизнесе: отвечать за результат приходится не только перед работодателем, но и перед государством. Сегодня в помощь бухгалтерам — сервисы для работы с отчетами, которые стали предоставлять операторы фискальных данных (ОФД), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт разработчиков.

Цифровизация документов с помощью ЭДО

Процесс доставки документов «на руки» отнимает у бухгалтера много времени, а сэкономит его электронный документооборот (ЭДО). Сервис позволяет бухгалтеру контролировать движение документов, не выходя из офиса, экономить средства на доставке. А главное — он безопасен с юридической стороны.

Статистика показывает, что число компаний, полностью отказавшихся от «бумаги», ежегодно возрастает в 1,5 раза.

Интерес к ЭДО особенно сильно стимулирует старт маркировки товаров. Например, без обмена электронными документами (УПД) с поставщиками торговать табаком в розницу будет невозможно с 1 июля 2020 года. Вместе с табаком до 2024 года маркировка коснется и других товаров массового потребления.

. Все возможности электронного документооборота и одновременно, доступ к другим инструментам ОФД, открывает сервис «Платформа ЭДО»

Отчетность перешла в онлайн

Сдача отчетности в контролирующие органы — сложный период для каждого бухгалтера. Однако работа с электронной отчетностью упрощает дело: для нее продлены крайние сроки подачи, принимается она в любое время суток. Для подачи отчетности понадобится квалифицированная электронная подпись и программа оператора. Одним из таких операторов является «Платформа Госотчет». Электронная отчетность подается моментально и позволяет исключить ошибки при ее составлении.

Готовим документы «в пару кликов»

магазин приложений «Платформа ОФД» . Интеграция ОФД с бухгалтерскими программами 1С позволяет получать готовые отчетные документы «в пару кликов». По многочисленным запросам бухгалтеров появился. Интеграция ОФД с бухгалтерскими программами 1С позволяет получать готовые отчетные документы «в пару кликов».

Данные ОФД идентичны картине о продажах, которую видит ФНС, а это гарантирует отсутствие ошибок и разночтений. Не зря количество скачиваний приложений ОФД в периоды подачи отчетности возрастает в 3-4 раза. Приложения подходят под любую кассу и имеют бесплатный тестовый период пользования, чтобы бухгалтер мог оценить и выбрать подходящее для организации решение.

Все бухгалтерские решения – в «одном окне»

Бухгалтерские сервисы в системе «Платформа ОФД» доступны по принципу «единого окна». Установить их можно в любом регионе страны у партнеров компании — в центрах техобслуживания, сервисных центрах по работе с кассовой техникой.



