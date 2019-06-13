Экономика

Сервисы ОФД упростят сдачу бухотчетности

Экономика 13.06.2019 09:45
207 0
13.06.2019 09:45


Бухгалтерская специальность по праву считается одной из ключевых в бизнесе: отвечать за результат приходится не только перед работодателем, но и перед государством. Сегодня в помощь бухгалтерам — сервисы для работы с отчетами, которые стали предоставлять операторы фискальных данных (ОФД), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт разработчиков.
Цифровизация документов с помощью ЭДО
Процесс доставки документов «на руки» отнимает у бухгалтера много времени, а сэкономит его электронный документооборот (ЭДО). Сервис позволяет бухгалтеру контролировать движение документов, не выходя из офиса, экономить средства на доставке. А главное — он безопасен с юридической стороны.  
Статистика показывает, что число компаний, полностью отказавшихся от «бумаги», ежегодно возрастает в 1,5 раза. 
Интерес к ЭДО особенно сильно стимулирует старт маркировки товаров. Например, без обмена электронными документами (УПД) с поставщиками торговать табаком в розницу будет невозможно с 1 июля 2020 года. Вместе с табаком до 2024 года маркировка коснется и других товаров массового потребления. 
Все возможности электронного документооборота и одновременно, доступ к другим инструментам ОФД, открывает сервис «Платформа ЭДО» .
Отчетность перешла в онлайн
Сдача отчетности в контролирующие органы — сложный период для каждого бухгалтера. Однако работа с  электронной отчетностью упрощает дело: для нее продлены крайние сроки подачи, принимается она в любое время суток. Для подачи отчетности понадобится квалифицированная электронная подпись и программа оператора. Одним из таких операторов является «Платформа Госотчет». Электронная отчетность подается моментально и позволяет исключить ошибки при ее составлении.
Готовим документы «в пару кликов»
По многочисленным запросам бухгалтеров появился магазин приложений «Платформа ОФД». Интеграция ОФД с бухгалтерскими программами 1С позволяет получать готовые отчетные документы «в пару кликов».
Данные ОФД идентичны картине о продажах, которую видит ФНС, а это гарантирует отсутствие ошибок и разночтений. Не зря количество скачиваний приложений ОФД в периоды подачи отчетности возрастает в 3-4 раза. Приложения подходят под любую кассу и имеют бесплатный тестовый период пользования, чтобы бухгалтер мог оценить и выбрать подходящее для организации решение. 
Все бухгалтерские решения – в «одном окне»
Бухгалтерские сервисы в системе «Платформа ОФД» доступны по принципу «единого окна». Установить их можно в любом регионе страны у партнеров компании — в центрах техобслуживания, сервисных центрах по работе с кассовой техникой. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Обход Волгограда пройдется катком по дачам
27.05.2019 11:59
28435 16
В ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго прошло ежегодное выездное совещание главных инженеров бизнес-сектора «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ»
26.05.2019 11:27
9943 0
Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через Баварию
08.06.2019 11:47
10862 0
Экономика
11.06.2019 13:53
Экономика 11.06.2019 13:53
1936 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.06.2019 13:24
Экономика 11.06.2019 13:24
1597 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.06.2019 10:17
Экономика 11.06.2019 10:17
632 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.06.2019 15:20
Экономика 10.06.2019 15:20
1268 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.06.2019 15:03
Экономика 10.06.2019 15:03
887 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.06.2019 11:47
Экономика 08.06.2019 11:47
10862 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.06.2019 16:42
Экономика 07.06.2019 16:42
4221 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.06.2019 16:32
Экономика 07.06.2019 16:32
397 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.06.2019 14:04
Экономика 07.06.2019 14:04
447 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.06.2019 11:10
Экономика 07.06.2019 11:10
5326 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.06.2019 16:45
Экономика 06.06.2019 16:45
1696 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.06.2019 13:37
Экономика 06.06.2019 13:37
524 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.06.2019 13:34
Экономика 05.06.2019 13:34
613 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.06.2019 11:38
Экономика 05.06.2019 11:38
564 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.06.2019 14:50
Экономика 04.06.2019 14:50
1323 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:22
В Волгограде 17 дворов до конца года обретут цивилизованный видСмотреть фотографии
10:20
В Волжском трое подростков на мотоцикле пострадали в ДТПСмотреть фотографии
10:09
Двое детей и взрослый пострадали при столкновении такси с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
Сервисы ОФД упростят сдачу бухотчетностиСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом грабитель вынес из частного дома ювелирных изделий на миллион рублейСмотреть фотографии
21:35
В Волгограде «сторговались» на проекте нового здания арбитражного судаСмотреть фотографии
19:46
Это было блистательно: Волгоградская филармония завершила сезон при полном аншлагеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:27
Заместитель генсека «Единой России» очарован элитой Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Андрея Бочарова почти единогласно утвердили кандидатом в губернаторы Волгоградской области от «ЕР»Смотреть фотографии
14:01
«Единая Россия» назвала своих кандидатов в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
13:27
Дальнобойщики пережидают жару на 119 автостоянках в Волгоградской и Ростовской областяхСмотреть фотографии
12:47
Лидер ЛДПР зарядил соратников из Волгоградской области на победные выборыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
На работу, как на праздник: политический бомонд Волгоградской области выходит на аренуСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде дерево рухнуло на проезжавшую машинуСмотреть фотографии
11:21
«Из Берлина в Волгоград»: уникальные экземпляры съехались на выставку ретро-автомобилейСмотреть фотографии
11:15
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Наставников юных волгоградских шахматистов наградили за воспитание чемпионовСмотреть фотографии
05:52
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствияСмотреть фотографии
05:36
В День России в Волгограде устроят гала-концерт и фейерверкСмотреть фотографии
21:56
«Террористическая» статья: экс-глава волгоградского СК прокомментировал обвинения в свой адресСмотреть фотографии
21:42
Волгоградские либерал-демократы убедили Жириновского одобрить местного кандидата в губернаторыСмотреть фотографии
20:59
В Волгограде напротив здания ГИБДД загорелось кафеСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде горожане остались один на один с солнцем Смотреть фотографииCмотреть видео
19:26
В СК России заявили о намерении объективно расследовать дело Михаила МузраеваСмотреть фотографии
18:01
Место захоронения тысяч защитников Сталинграда под Саратовом благоустроят за федеральный счетСмотреть фотографии
16:51
Главный антимонопольщик Волгоградской области поблагодарил журналиста Ивана Голунова за расследование о похоронном бизнесеСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде столкнулись "Лада" и "Audi", пострадала водитель иномарки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:53
Кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы готовы принять спонсорскую помощь от избирателейСмотреть фотографии
14:07
В Волгограде экс-сотрудника регионального госжилнадзора будут судить за мошенничествоСмотреть фотографии
13:24
Волгоградские налоговики предупредили о третьей «волне» перехода на кассовые аппаратыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 