«Террористическая» статья: экс-глава волгоградского СК прокомментировал обвинения в свой адрес





Михаил Музраев, доставленный сегодня в Лефортовский суд Москвы для избрания ему меры пресечения, заявил журналистам, что невиновен, а выдвинутые в его адрес обвинения назвал «фантазиями следователей». Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», передают федеральные СМИ, которые присутствуют на заседании. Отметим, что бывший руководитель СУ СК России по Волгоградской области не выглядит подавленным, на вопросы отвечает бодро. «Как настроение?», - спросили в коридоре у Музраева журналисты. «Отличное!», - ответил он. На вопрос, считает ли себя виновным, заявил, что нет. Уже в зале суда бывший руководитель СУ СК России по Волгоградской области более развернуто прокомментировал выдвинутые в его адрес обвинения.

«Это все фантазии следователей. Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня. Тех людей, которых я наказывал. То есть те люди, которых я разоблачил в совершении преступлений, используются сейчас против меня», — сказал Музраев журналистам.

Напомним, Михаила Музраева задержали накануне в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. Экс-главу Волгоградского СК, который является помощником председателя СК России, поместили в следственный изолятор «Лефортово». Следователи просили арестовать Музраева на два месяца. Суд их ходатайство удовлетворил.

Федеральные СМИ сообщают, что Музраеву предъявлено обвинение в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 205 УК РФ). В СИЗО он будет находиться до 10 августа. Аналогичное ходатайство удовлетворено в отношении предпринимателя Владимира Зубкова, также задержанного по делу о поджоге дома волгоградского губернатора.

Фото: скриншот с сайта ren.tv