В Волгограде фуры пустили на "Красный Октябрь"





С сегодняшнего дня прибывающие на волгоградский "Красный Октябрь" грузовики стали пропускать на территорию предприятия, где для них оборудовано специальное место, сообщает ИА "Высота 102". Ранее большегрузы, которые привозят на "Красный Октябрь" металлолом или приезжают за продукцией, стояли по несколько часов около предприятия. На стихийную стоянку дальнобойщиков, где не было даже туалета, на протяжении нескольких лет жаловались жители соседнего поселка Металлург. Фуры стояли вдоль дороги вблизи частных домов, мешая пешеходам и автотранспорту. Однако прежние владельцы металлургического предприятия этой проблемой не занимались. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только сейчас: новое руководство "Красного Октября" решило оборудовать на огромной территории предприятия место для фур, где есть и бытовые помещения для водителей. Автотерминал для большегрузов площадью 6 тысяч квадратных метров расположен рядом со здравпунктом и автотранспортным цехом. Территория вмещает порядка 25 грузовиков - в среднем такое количество машин ежедневно прибывает на предприятие. Отметим, что место для фур огорожено, есть пост охраны, поэтому исключается доступ случайных людей на промышленную площадку "Красного Октября". По словам исполнительного директора АО "ВМК "Красный Октябрь" Александра Сивакова, с увеличением объемов производства понадобится еще один такой автотерминал. Его уже начали возводить на территории предприятия. Его открытие запланировано на июль текущего года.



