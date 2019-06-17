Экономика

В Волгограде фуры пустили на "Красный Октябрь"

Экономика 17.06.2019 08:45
5278 4
17.06.2019 08:45


С сегодняшнего дня прибывающие на волгоградский "Красный Октябрь" грузовики стали пропускать на территорию предприятия, где для них оборудовано специальное место, сообщает ИА "Высота 102". Ранее большегрузы, которые привозят на "Красный Октябрь" металлолом или приезжают за продукцией, стояли по несколько часов около предприятия. На стихийную стоянку дальнобойщиков, где не было даже туалета, на протяжении нескольких лет жаловались жители соседнего поселка Металлург. Фуры стояли вдоль дороги вблизи частных домов, мешая пешеходам и автотранспорту. Однако прежние владельцы металлургического предприятия этой проблемой не занимались. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только сейчас: новое руководство "Красного Октября" решило оборудовать на огромной территории предприятия место для фур, где есть и бытовые помещения для водителей. Автотерминал для большегрузов площадью 6 тысяч квадратных метров расположен рядом со здравпунктом и автотранспортным цехом. Территория вмещает порядка 25 грузовиков - в среднем такое количество машин ежедневно прибывает на предприятие. Отметим, что место для фур огорожено, есть пост охраны, поэтому исключается доступ случайных людей на промышленную площадку "Красного Октября". По словам исполнительного директора АО "ВМК "Красный Октябрь" Александра Сивакова, с увеличением объемов производства понадобится еще один такой автотерминал. Его уже начали возводить на территории предприятия. Его открытие запланировано на июль текущего года.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Обход Волгограда пройдется катком по дачам
27.05.2019 11:59
28719 16
В ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго прошло ежегодное выездное совещание главных инженеров бизнес-сектора «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ»
26.05.2019 11:27
9965 0
Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через Баварию
08.06.2019 11:47
10961 0
Экономика
16.06.2019 05:29
Экономика 16.06.2019 05:29
2091 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.06.2019 15:49
Экономика 14.06.2019 15:49
2102 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.06.2019 11:42
Экономика 14.06.2019 11:42
989 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.06.2019 15:14
Экономика 13.06.2019 15:14
7463 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.06.2019 11:10
Экономика 13.06.2019 11:10
1160 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.06.2019 09:45
Экономика 13.06.2019 09:45
1153 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.06.2019 13:53
Экономика 11.06.2019 13:53
2030 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.06.2019 13:24
Экономика 11.06.2019 13:24
1763 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.06.2019 10:17
Экономика 11.06.2019 10:17
743 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.06.2019 15:20
Экономика 10.06.2019 15:20
1318 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.06.2019 15:03
Экономика 10.06.2019 15:03
937 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.06.2019 11:47
Экономика 08.06.2019 11:47
10961 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.06.2019 16:42
Экономика 07.06.2019 16:42
4278 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.06.2019 16:32
Экономика 07.06.2019 16:32
427 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.06.2019 14:04
Экономика 07.06.2019 14:04
474 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:26
В Волгограде задержали ограбившего пенсионерку продавца газоанализаторов
10:24
В Волгограде Нулевую Продольную расчистили от песка после воскресного ливня
10:10
Волгоградские единороссы присмотрели замену эффектной блондинкеСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде рухнувшее дерево задело четыре машиныСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде фуры пустили на "Красный Октябрь"Смотреть фотографии
21:10
Склон у "Волгоград Арены" не устоял под очередным ударом стихии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:19
В мэрии Волгограда объяснили причины потопа на Нулевой продольнойСмотреть фотографии
18:42
В Волгограде на пикет вышли «желтые жилеты»Смотреть фотографии
18:31
Под Волгоградом из-за грозы без света остался поселокСмотреть фотографии
18:05
«На остановке как в духовке»: утомленным солнцем волгоградцам не хватает тени Смотреть фотографииCмотреть видео
17:59
В Волгограде Нулевую продольную эпично затопило после летнего дождяСмотреть фотографии
16:17
«Неосновательно обогатились»: суд поставил точку в темной истории со светом на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
15:22
Для губернатора Волгоградской области купят полевой «шатер»Смотреть фотографии
14:10
Медик как призвание: необычные книги о профессионалахСмотреть фотографии
13:04
Житель Волгоградской области нашел "эхо войны" на огородеСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде задержали интернет-покупателя фальшивых рублейСмотреть фотографии
10:00
На трассе "Москва-Волгоград" столкнулись две легковушки и "КамАЗ", есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде грузовик подмял легковушку, пострадала пенсионеркаСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде осудили сбежавшего с военного полигона дезертираСмотреть фотографии
07:45
В Волгограде мотоциклист впал в кому после ДТП
05:29
Более 140 кв. метров занимает детская песочница в жилом районе «Новый свет»Смотреть фотографии
21:31
Пропавшая в Волгограде школьница четыре дня гуляла по торговым центрамСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде у заказчика благоустройства парка народной дипломатии закончились деньгиСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области ребёнок разбился, играя на горкеСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде коммунисты проводят безальтернативные выборы кандидата в губернаторыСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде двое пострадавших от упавшего дерева взыскали ущерб с мэрииСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде на одной улице сгорели две легковушкиСмотреть фотографии
08:16
Жители Волгограда возмутились «халтурным» ремонтом в исполнении недоступной УКСмотреть фотографии
20:11
«Высота 102»ТВ: В степях Волгоградской области потомок поволжских немцев взрастил дивный сад Смотреть фотографииCмотреть видео
18:52
В Волгограде перевернулся автомобиль, пострадали ребенок и женщинаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 