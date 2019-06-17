В Волгограде фуры пустили на "Красный Октябрь"

Экономика 17.06.2019 08:45
5278 4
17.06.2019 08:45
С сегодняшнего дня прибывающие на волгоградский "Красный Октябрь" грузовики стали пропускать на территорию предприятия, где для них оборудовано специальное место, сообщает ИА "Высота 102". Ранее большегрузы, которые привозят на "Красный Октябрь" металлолом или приезжают за продукцией, стояли по несколько часов около предприятия. На стихийную стоянку дальнобойщиков, где не было даже туалета, на протяжении нескольких лет жаловались жители соседнего поселка Металлург. Фуры стояли вдоль дороги вблизи частных домов, мешая пешеходам и автотранспорту. Однако прежние владельцы металлургического предприятия этой проблемой не занимались. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только сейчас: новое руководство "Красного Октября" решило оборудовать на огромной территории предприятия место для фур, где есть и бытовые помещения для водителей. Автотерминал для большегрузов площадью 6 тысяч квадратных метров расположен рядом со здравпунктом и автотранспортным цехом. Территория вмещает порядка 25 грузовиков - в среднем такое количество машин ежедневно прибывает на предприятие. Отметим, что место для фур огорожено, есть пост охраны, поэтому исключается доступ случайных людей на промышленную площадку "Красного Октября". По словам исполнительного директора АО "ВМК "Красный Октябрь" Александра Сивакова, с увеличением объемов производства понадобится еще один такой автотерминал. Его уже начали возводить на территории предприятия. Его открытие запланировано на июль текущего года.
Реклама
Популярное по теме
27.05.2019 11:59
28719 16
08.06.2019 11:47
10961 0
Более 140 кв. метров занимает детская песочница в жилом районе «Новый свет»16.06.2019 05:29
Волгоградские предприниматели верят в лучшее14.06.2019 15:49
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»14.06.2019 11:42
Наталья Шабунина рассказала о новых страховых продуктах в банке «Возрождение»13.06.2019 15:14
Сбербанк представляет новый промовклад в рублях «Память и гордость»13.06.2019 11:10
Сервисы ОФД упростят сдачу бухотчетности13.06.2019 09:45
Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах11.06.2019 13:53
Волгоградские налоговики предупредили о третьей «волне» перехода на кассовые аппараты11.06.2019 13:24
АО «Молсыркомбинат-Волжский» представил сыворотку с соком в новой упаковке11.06.2019 10:17
Студенты МГУ проходят практику в АО «КАУСТИК»10.06.2019 15:20
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни июня10.06.2019 15:03
Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через Баварию08.06.2019 11:47
Волгоградский "Красный Октябрь" наращивает производство жидкой стали до уровня СССР07.06.2019 16:42
Половина предпринимателей России выбирает бизнес-карты Сбербанка07.06.2019 16:32
Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с инвестиционной корпорацией AEON07.06.2019 14:04
Реклама