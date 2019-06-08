Происшествия

В Волгограде неудачно припаркованный фургон сбил пенсионерку

Происшествия 08.06.2019 09:57
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08.06.2019 09:57


Пожилая женщина пострадала в Красноармейском районе  из-за невнимательности водителя. Как сообщили сегодня  ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 11:25 у дома №2 по проспекту Столетова. По предварительной информации,  34-летний водитель “Citroen Jumper”, припарковавшись, не поставил фургон на ручной тормоз. Тяжелая машина покатилась и наехала на 81-летнюю пенсионерку. Пострадавшая получила травмы и ее госпитализировали.

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