В Волгограде неудачно припаркованный фургон сбил пенсионерку

Происшествия 08.06.2019 09:57
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08.06.2019 09:57
Пожилая женщина пострадала в Красноармейском районе из-за невнимательности водителя. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 11:25 у дома №2 по проспекту Столетова. По предварительной информации, 34-летний водитель “Citroen Jumper”, припарковавшись, не поставил фургон на ручной тормоз. Тяжелая машина покатилась и наехала на 81-летнюю пенсионерку. Пострадавшая получила травмы и ее госпитализировали.
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