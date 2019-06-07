Экономика 07.06.2019 16:42
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07.06.2019 16:42
Металлургическое предприятие "Красный Октябрь" планомерно увеличивает объемы производства жидкой стали, что позволит до конца года выйти на отметку в 40-45 тысяч тонн. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня исполнительный директор АО "ВМК "Красный Октябрь" Александр Сиваков. "Это как в хорошие советские времена", - отметил он. Уже к сентябрю предприятие увеличит выплавку стали до 24-25 тысяч тонн. Это стало возможным после запуска печи №5 емкостью 200 тонн. Пусконаладочные работы начались в конце мая, а уже с сегодняшнего дня многотонный агрегат, который отремонтировали впервые за последние 10 лет, перешел на выплавку стали в рабочем режиме. Печь №5 может давать минимум 1000 тонн жидкой стали в сутки. Параллельно в электросталеплавильном цехе №2 находится в исправном состоянии и работает печь №6. С увеличением объема производства на "Красном Октябре" появилась потребность в новых сотрудниках. Уже в течение июня-августа текущего года предприятие планирует принять на работу 150 человек.
По линии экологической безопасности на "Красном Октябре" также появились хорошие новости. По словам Александра Сивакова, подписан договор на разработку рабочей документации по строительству сухой газоочистки в ЭСПЦ-2. Пока с выбросами справляется система мокрой газоочистки, которую отремонтировали и поддерживают в рабочем состоянии. Подрядчику на разработку документации по сухой газоочистке отведено 60 дней, после чего приступят к монтажу системы. Сроки строительства и сдачи объекта в эксплуатацию исполнительный директор называть не стал, пояснив, что на данном этапе об этом говорить преждевременно. Подробности - в видеоматериале.
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